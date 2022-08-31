聖縣打擊非法銷售菸草產品 處罰升級 3次違規永久吊銷許可證

菸草零售許可證計畫更新，罰款數額將增加10至25倍。聖縣大部分菸草商都有遵守法規（記者陳爍嘉╱攝影）

為守護公眾健康和防止年輕人對尼古丁上癮，聖他克拉拉縣大幅提高對向未成年人出售菸草產品，以及向顧客提供非法電子菸和調味菸草產品的企業的處罰力度。

更新後的菸草零售許可證（Tobacco Retail Permit）條例將於10月13日對聖縣直轄地區的菸草零售商 生效。這些變化必須得到聖縣菸草零售許可證計畫中的三個合作城市：庫比蒂諾、洛斯蓋圖和巴洛阿圖的批准，然後才能在這些城市生效。

菸草零售許可證計畫的強化執行包括增加十倍的罰款，並在第三次違規後永久吊銷許可證。對於無證銷售菸草產品的企業的處罰力度，新計畫將罰款數目增加了20至25倍，第三次違規的企業將永久無資格申請該許可證。

聖縣治安官辦公室和合作城市的當地執法部門，曾在2021年9月和2021年12月對20家菸草零售商進行祕密檢查，並向其中 6 家菸草商發出傳票 ，指控他們向21歲以下的年輕人非法銷售菸草產品。

在2019年一份對聖縣高中生進行的菸草調查發現：每12名高中生中就有一人正在使用菸草產品(主要是電子菸)。研究中的93.1%的高中生菸草產品使用者選擇的是調味類的菸草產品。使用電子菸的青少年中，有近四分之一的人表示他們能夠直接從商店購買電子菸。

縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，「聖他克拉拉縣在保護居民免受菸草使用的有害後果方面處於全國領先地位，我們還在繼續評估新的研究和數據，努力製定最強有力和最有效的菸草產品銷售政策」。

提出這些改變的縣議員兼衛生和醫院委員會主席史密提恩（Joe Simitian）表示，很多時候，企業將較低級別的罰款視為開展業務的成本，然後繼續違法。他希望罰款能夠起到真正的威懾作用，真正有助於保持人們的合法性。