師大校長訪灣區 邀校友參加建校百年慶典

師大代表團訪問北加州，並邀請校友回台參加百年校慶。（鄭光志提供）

國立台灣師範大學校長吳正己與多個學院院長一行九人，近日訪問美國尋訪校友，除了報告母校發展近況與未來願景以外，也親邀校友參加今年師大建校百年慶典。這次訪問團拜會美國東西兩岸，最後一站是到北加 州灣區 。北加校友與理事一共30多，偕同舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、教育組組長周慧宜、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑等人，在僑教中心舉行座談。

公共事務中心主任康敏平將師大近年來的發展和改變介紹給校友，其中校區的發展藍圖中，包含國際教學研究大樓的建設，許多校友都對此表示期待。

校友辛竹青提問，當年畢業時只有理、文、教三院所，想知道現在九個院所的情況和發展？代表團表示，新增的六個院所從藝術、運動休閒、音樂、國際與社會科學、管理科技與工程都有，其中運動休閒系的學生們更是在2021年東京奧運會大放異彩，令人驕傲。

與會的北加師大校友表示，校長吳正己作風務實，對師大轉型成為綜合大學有著長遠的規畫，任內大力推動新創學院，即將成立台灣第九所半導體的院系，並鼓勵海外學有所成的校友們回國擔任教授、作育台灣英才。另外，師大也開放教育資源，鼓勵學生選擇自主，除了讓學生能夠自由選課、延後抉擇主修方向，還合作與鄰校（台大、師大和台科大）跨校選修，符合世界級大學的潮流。

當日現任北加州 師大校友會長盧菁玫代表北加州師大校友會接受校長贈送的百年紀念郵票，並發送參與的校友。代表團對校友表示，今年928的百年慶典，母校準備十足，希望海外校友能在後疫情時代，回到母校走走，也可以住在師大會館，方便參加各項相關活動。

師大今年校慶預計在9月28日（周三）上午10時在禮堂舉行校慶大典，當日中午12時在體育館舉辦點校慶午宴，下午在禮堂舉行校慶音樂會。另外，師大校友中心規畫一系列「四海一心師大人」重返師大校友活動，包括9月26日師大100城市巡禮x五星級飯店精緻午茶、夜宿師大會館 ，10月3日至10月7日「校友自組成團國內旅遊方案」等。