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台灣美食巡迴講座 名廚劉宜嘉：美食意義在於分享

記者陳爍嘉／聖荷西報導
「111年僑務委員會台灣美食國際巡迴廚藝講座」活動合影。（記者陳爍嘉╱攝影）
「111年僑務委員會台灣美食國際巡迴廚藝講座」活動合影。（記者陳爍嘉╱攝影）

為幫助台灣發展美食外交，提升海外僑胞的廚藝水平，僑委會遴聘名廚劉宜嘉擔任主講，舉辦了「111年僑務委員會台灣美食國際巡迴廚藝講座」。

劉宜嘉曾於1999年獲得美食國際團體賽銀牌，1995年獲得加拿大世界廚藝烹飪大賽金廚獎，1994年獲得新加坡國際廚藝競賽銀牌獎，現在擔任台北福華大飯店江南春台菜廳主廚。

劉宜嘉攜助理陳俊毓於30日在北加州台灣會館現場教導僑胞製作台灣美食。講座上，劉宜嘉解答了賓客們對美食製作的許多疑問，現場示範了台式炒米粉、台灣割包、黃金泡菜、椒麻烤雞、清燉牛肉湯、生炒鮮蝦鬆共計六道菜品的製作。另外還向賓客們展現了食材的雕花表演。

劉宜嘉在向賓客們示範台灣美食的製作。（記者陳爍嘉╱攝影）
劉宜嘉在向賓客們示範台灣美食的製作。（記者陳爍嘉╱攝影）

到場的80名賓客都能品嘗到劉宜嘉和其他工作人員一起製作出來的示範菜品。許多賓客在品嘗過後讚歎不已，甚至在收盤子的時候，依依不捨地念叨道，「連盤子都好好吃的」。

劉宜嘉說，我們做料理必須要有一顆非常真誠的心。美食的意義不在於讓自己可以品嘗，而應該是分享，讓身邊的人也能夠一起品嘗到美味。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，今年美西的台灣美食巡迴講座以「饗宴美食，預見台灣」為主題，在8月24日至9月9日期間巡迴美國鹽湖城、舊金山灣區、聖地牙哥、橙縣等地。在金山灣區僑教中心協調下，舊金山灣區分別在北加州台灣會館、狀元樓及斯郡Graceada Park辦理三場現場示範教學活動，並為五家僑營餐廳提供建議，以幫助當地餐廳的經營，滿足海外遊子的味蕾。

僑委會希望能夠借助今年的台灣美食國際巡迴講座，促進台灣美食餐廳之間的互相交流和學習，並依靠台灣美食吸引遊客到台旅遊，甚至推動美食外交，讓學習到美食製作秘籍的僑胞們能夠向各國人民分享自己的廚藝，從而幫助建立起台灣的美食新形象。

僑委會主任秘書張良民表示，台灣是富有美食盛譽的國家。各國人士只要有機會品嘗到台灣菜，都會留下難忘印象，美食國際巡迴講座不僅能向全球推廣台灣美食，還能促進國內外美食產業商業合作與交流，同時可藉此推動台灣旅遊業的發展，活絡台灣經濟。

僑委會工作人員在為賓客們準備六樣菜品的試吃小樣。（記者陳爍嘉╱攝影）
僑委會工作人員在為賓客們準備六樣菜品的試吃小樣。（記者陳爍嘉╱攝影）

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