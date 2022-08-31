舊金山灣區搭僑計畫 首邀台灣留學生了解僑務文化

駐舊金山台北經文辦事處處長賴銘琪肯定北加州大專校聯會、僑務委員會搭橋活動的成功。 （記者李怡/攝影）

舊金山灣區 「台灣青年海外搭橋計畫」團體本月29日下午拜訪駐舊金山台北經濟文化辦事處，經文處各代表就海外僑務工作進行分享，隨團海外青年學員分享本次的參團心得和收穫，參訪一行人受駐舊金山台北經文辦事處處長賴銘琪與同事們熱情接待與歡迎，僑務委員會主秘張良民主持了搭僑計畫學員分享會。

為增進台灣青年對政府僑務工作的認識及拓展國際視野，並建立與海外僑界的人脈鏈結，僑務委員會綜合規畫處推動「台灣青年海外搭僑計畫」，早年是選送國內大專校院優秀在校生，前往海外參訪見習，計畫方案執行以來，普遍獲得海內、外各界人士及國內大學生好評。

但由於近三年疫情影響，使得台灣學生前往海外受到限制。2022年起試行轉型為，邀請舊金山灣區的台灣留學生參加，並由在地駐外人員輔導僑團辦理該計畫活動。

活動是由金山灣區僑教中心協輔北加州 中國大專校友會聯合會籌辦，並擴招來自台灣符合資格的留學生，共計有12位留學生報名，學員分別來自史丹福大學、聖荷西州大、Santa Clara University、De Anza College等灣區高校。

在舊金山灣區四天的活動行程，由北加州中國大專校友會聯合會負責規畫，活動內容包含四大核心面向：僑務見習，拜會駐舊金山辦事處及參訪金山灣區文教服務中心；連結主流，拜會華人從政代表及主流政、商、教育機構與人士活動；僑青交流，與僑青及僑青團體跨域交流；職涯發展，僑台商經驗分享、就業職場講座。

賴銘琪表示，本活動非常成功，從參團學員們心得分享可看出，他們的經歷是非常愉快且有很大的收穫，希望青年學子們可以透過活動的所聽、所看、所想，融會貫通，對學子以後的學業、事業都大有裨益，才不會辜負活動策畫和陪同人員們的用心。

四位心得分享的學子王鵬喆、侯凱壬、齊彥安、黃瑋驊均表示，參加本次活動很有意義，加深了對舊金山灣區僑界、政界、商界、文化界的了解，打開了眼界，對於未來學業和職業的規畫很有幫助，且有前輩搭橋，以後的路會更順利。

北加州大專校聯會副會長陶翼青介紹，本次搭橋計畫，除了讓台灣青年親身感受僑胞在海外奮鬥的成功經驗，增進與僑界的連結互動，更促使了解政府僑務工作及海外僑胞推動外交的成果，並促進僑社新世代與台灣青年互動交流，希望更多的青年才子加入學習互動。

隨團參訪的人員還包括北加州大專校聯會會長林秀春、副會長陶翼青、財務長陳思如、理事柯秀玫，僑務委員會主秘張良民、僑務委員會綜合規畫處綜合規畫處副處長高家富、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑等。四位學生代表也分別向賴銘琪、僑務委員會代表與北加州大專校聯會代表們送上感謝卡片，活動在溫暖祝福中圓滿結束。