舊金山灣藻華問題十多年來最嚴重 數萬條魚死亡

舊金山灣出現十多年來最嚴重藻華問題，已造成數萬條魚死亡。（取材自推特）

從舊金山 灣北部蔓延到南部的有害藻華（algae bloom）達到十多年來最大的一次，導致前所未有的大量魚類死亡；舊金山環保組織海灣守護者（San Francisco Baykeeper）科學家預測，截至本月29日下午，可能有上萬條魚死亡。

雖然科學家們還不能確定7月下旬首次開始的藻華確切原因，但魚類死亡是一個跡象，代表藻華強度已經增加。藻華也變得非常引人注目，駕車者從海灣高速公路或海灣大橋可以看到海灣的紅褐色，數百條死魚堆積在岸邊。

海灣上一次大規模的藻類繁殖是在2004年，是由熱浪引起的；但現在的情況並非如此。有人說，破紀錄的乾旱可能發揮了一定的作用，需要做更多的工作來改善海灣的水質，以防止這種藻類繁殖，隨著氣候變化，全州的藻類繁殖強度預計會增加。

根據舊金山灣區 水質控制委員會執行官員懷特（Eileen White）說，8月中旬，南灣的葉綠素（一種與植物的光合作用有關的色素，也是藻類密度的指標）濃度是40多年來觀察到的最高值。

懷特表示，藻類在夏季大量繁殖本身並不令人驚訝，「令人驚訝的是它的規模，它在過去幾周內如此迅速地傳播，還有魚類的死亡。」

懷特說，人們和寵物應該遠離變色的水，這可能會引起皮膚或眼睛的刺激。她還建議不要吃任何被沖上岸的死魚。

藻華形成的原因，除了正常的潮汐流量和普遍平靜的天氣，氣候變化及三年乾旱的可能因素，汙水排放進水中的營養物質，也使有害藻類繁殖；另有一種名為Heterosigma akashiwo的生物體的繁殖，也已知的對魚類有害。

懷特說，這種藻類對人沒有毒性；隨著海藻的腐爛，它消耗了水中的氧氣，進一步傷害了魚類。

居民在8月22日開始向舊金山河口研究所報告死魚，事情在周末變得更加糟糕。在舊金山灣，成千上萬的死魚堆積在屋崙的美麗湖周圍，産生惡臭，引起居民對氣候變化影響的擔憂。

懷特說，包括加州 公共衛生部、加州魚類和野生動物部以及環境健康危害評估辦公室在內的幾個州級部門正在與海灣地區水質控制委員會合作，以了解這種藻類繁殖，並向大衆提供建議。