屋崙4議員挺1號提案 將墮胎權寫入憲法

屋崙市議長勵琪（右二）、市議員卡普蘭（左二）、盛桃（左一）和法夫（右一）30日聯合表示，支持加州11月公投的1號提案，希望將墮胎權、選擇或拒絕避孕藥具的權利寫入州憲法。（市議員供圖）

屋崙 市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）、盛桃（Sheng Thao）和法夫（Carroll Fife）30日聯合表示，支持加州 11月公投的1號提案，希望將墮胎 權、選擇或拒絕避孕藥具的權利寫入州憲法。四位市議員將9月20日向市議會提交一份支持1號提案的決議，四人同時呼籲市議會通過決議。

今年6月24日，聯邦最高法院發布了令人震驚的裁決，推翻了聯邦憲法對墮胎權利的保護，20多個州限制了墮胎的機會，對接受或實施墮胎的個人進行刑事制裁，並認為，在某些情況下，對任何協助或教唆他人接受墮胎的人是民事犯罪。

上述裁決發生後，加州各界就一直推動憲法明文保障墮胎權。若今年11月8日1號提案公投通過，將修改加州憲法，明確規定加州不得否認或干涉個人的生殖自由，包括他們選擇墮胎的基本權利和選擇或拒絕避孕藥具的基本權利。

屋崙已通過了第89201 CMS號決議，宣布屋崙為有權選擇墮胎的庇護城市，四位市議員還呼籲，其他市議員再次對生殖權利採取強有力的立場，投票通過支持1號提案的決議，並呼籲所有加州選民投贊成票。

正在競選屋崙下一屆市長的盛桃表示，「這是我們一生中最重要的鬥爭。」在加州擁有超過37萬名成員、宣導婦女的生殖健康選擇權民間組織NARAL Pro-Choice California的主任霍維斯（Shannon Olivieri Hovis）說，不能把基本自由視為理所當然。有14個州已經完全或極端禁止墮胎。

聯邦和州法律保護使用避孕措施的權利。加州法律目前允許人們選擇墮胎或不墮胎，但在某些情況下限制墮胎，例如只有在懷孕者的健康或生命受到威脅的情況下，人們才能對能存活胎兒（viable fetus）進行墮胎。根據加州法律，能存活胎兒是指有可能在子宮外生存的胎兒。