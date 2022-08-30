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沒繫安全帶、未用兒童椅 聖荷西嚴抓

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西道路上行駛的汽車。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西道路上行駛的汽車。（記者陳爍嘉／攝影）

記者陳爍嘉／聖荷西報導

聖荷西警察局從8月30日開始，嚴查未繫安全帶的司機和乘客，以及未將兒童固定在兒童安全座椅上的司機。

安全帶設計用於在車輛剎車時收緊，防止駕駛員或乘客在事故中被拋到車外。大多數現代車輛都為駕駛員和每位乘客配備了腰帶和肩帶。一些車輛後排的中間座位只有腰帶。

加州法律要求車輛中的每位乘客都繫好安全帶。如果司機的車輛後座只有兩條安全帶，則後座只能乘坐兩名乘客，並且兩人都必須使用安全帶。

根據加州法規，體重低於40磅或身高低於40英吋的兩歲以下兒童，必須坐在後向汽車座椅（rear-facing car seat）上；8歲以下或身高在4英呎9英吋以下的兒童，必須固定在汽車或加高座椅上。

兒童在繫安全帶時，肩帶應穿過肩部和胸部，腰帶應穿過大腿上部。理想情況下，當孩子的背部和臀部貼在座椅上時，他們的膝蓋應該正好在座椅的邊緣彎曲。

本月24日Temecula 15號高速公路上發生了一起交通事故，一名47歲居民喪命。根據當地衛生防護中心發言人拉西格（Mike Lassig）的說法，這名死者在事發當晚沒有繫安全帶，從他的雪佛蘭汽車天窗彈射出去。

根據阿布扎比（Abu Dhabi）警方2017年研究，60%的交通死亡事故，是由於司機或乘客未繫安全帶造成的。這就是為什麼開車時必須繫好安全帶的原因。

有些人可能會發現肩部與頸部和肩部摩擦時會感到不舒服，他們會將安全帶的這一部分移到手臂下，但是這會阻止安全帶在碰撞中正常工作。自從 1960 年代成為汽車的強制性功能以來，安全帶在舒適度改良方面已走過漫長的道路。佩戴者可以在汽車配件商店購買夾子或延長器，以使安全帶更加合身。

警官杰弗里（ Sergeant Jeffery）提醒，繫好安全帶只需花上幾秒鐘，但在發生撞車事故時，將成為生命的保衛者。兒童汽車安全座椅也能在緊急時刻拯救孩子的生命，大家應該盡可能地保護兒童的安全，將孩子們固定在安全的汽車座椅上。

汽車 加州 聖荷西

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