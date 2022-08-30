聖荷西太極門21周年 敲響和平鐘

聯邦眾議員羅康納敲響「世界之愛和平鐘」。（AP Images）

為了宣揚愛與和平，太極門氣功養生學會聖荷西道館在21周年時，舉辦了「世界之愛和平鐘」敲鐘典禮。代表矽谷的聯邦眾議員 羅康納（Ro Khanna）在活動上敲響太極門的「世界之愛和平鐘」，做出了他對維護世界和平的承諾，成為全球第427位鳴鐘者。

太極門掌門人洪道子在周年慶上講話。（記者陳爍嘉／攝影）

截至2022年8月，已有來自128個國家、427位領袖鳴響「世界之愛和平鐘」，其中包括49位國家元首、政治領袖、聯合國大使以及來自各界的領袖，還包含7位諾貝爾 和平獎得主，他們的承諾和善意已傳播開來，使我們的世界更美好。

羅康納完成敲鐘典禮後表示，他希望世界各國能夠團結起來，共同應對全球氣候危機。

太極門掌門人洪道子在周年活動上表示，希望每個人都能以良心為依歸，以愛為動力。期望疫情早日結束、戰爭早日停息。

巴洛阿圖市長伯特（Patrick Burt）表示，這個活動把大家聯繫在一起，他很贊同甘迺迪總統50年前的說法：我們在同一片土地長大，我們同在一個小小的星球，我們的子孫後代都將擁有他們的未來。伯特說，「我們現在正在一起呼喚永續發展，應對氣候變化，維護和平、保護亞裔 。」

佛利蒙市市長高敘加在周年慶上講話。（記者陳爍嘉／攝影）

佛利蒙市市長高敘加（Lily Mei）表示，現在社會上還存在仇亞情緒（Asian Hate），在這個特殊時期，不管你是官員還是普通居民，我們都必須要團結起來，支持和保護亞裔群體，向世界發出我們的呼聲。我們需要讓所有人知道，亞裔社區尊重和熱愛所有人。她希望全世界的人民都能健康、快樂、擁有惻隱之心，並能夠安然地生活在一個和平的世界裡，也希望太極門能夠一如既往地向社區繼續展現門派的愛與同情心。