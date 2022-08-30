我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

日本「經營之聖」稻盛和夫去世 享耆壽90歲

聖荷西太極門21周年 敲響和平鐘

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聯邦眾議員羅康納敲響「世界之愛和平鐘」。（AP Images）
聯邦眾議員羅康納敲響「世界之愛和平鐘」。（AP Images）

為了宣揚愛與和平，太極門氣功養生學會聖荷西道館在21周年時，舉辦了「世界之愛和平鐘」敲鐘典禮。代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）在活動上敲響太極門的「世界之愛和平鐘」，做出了他對維護世界和平的承諾，成為全球第427位鳴鐘者。

太極門掌門人洪道子在周年慶上講話。（記者陳爍嘉／攝影）
太極門掌門人洪道子在周年慶上講話。（記者陳爍嘉／攝影）

截至2022年8月，已有來自128個國家、427位領袖鳴響「世界之愛和平鐘」，其中包括49位國家元首、政治領袖、聯合國大使以及來自各界的領袖，還包含7位諾貝爾和平獎得主，他們的承諾和善意已傳播開來，使我們的世界更美好。

羅康納完成敲鐘典禮後表示，他希望世界各國能夠團結起來，共同應對全球氣候危機。

太極門掌門人洪道子在周年活動上表示，希望每個人都能以良心為依歸，以愛為動力。期望疫情早日結束、戰爭早日停息。

巴洛阿圖市長伯特（Patrick Burt）表示，這個活動把大家聯繫在一起，他很贊同甘迺迪總統50年前的說法：我們在同一片土地長大，我們同在一個小小的星球，我們的子孫後代都將擁有他們的未來。伯特說，「我們現在正在一起呼喚永續發展，應對氣候變化，維護和平、保護亞裔。」

佛利蒙市市長高敘加在周年慶上講話。（記者陳爍嘉／攝影）
佛利蒙市市長高敘加在周年慶上講話。（記者陳爍嘉／攝影）

佛利蒙市市長高敘加（Lily Mei）表示，現在社會上還存在仇亞情緒（Asian Hate），在這個特殊時期，不管你是官員還是普通居民，我們都必須要團結起來，支持和保護亞裔群體，向世界發出我們的呼聲。我們需要讓所有人知道，亞裔社區尊重和熱愛所有人。她希望全世界的人民都能健康、快樂、擁有惻隱之心，並能夠安然地生活在一個和平的世界裡，也希望太極門能夠一如既往地向社區繼續展現門派的愛與同情心。

太極門周年活動上，門派弟子表演了神鼓與祥獅節目，希望祥獅能為世界人民帶來祥瑞之氣，神鼓陣能鼓舞人心、幫助人們克服困難，開創新局。與會者有巴洛阿圖市長伯特，佛利蒙市市長高敘加，台北經文辦事處副組長侯國南，庫比蒂諾副市長趙良方（Liang Chao），佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng），密爾比達市副市長蒙塔諾（Carmen Montano），巴洛阿圖市議員史東（Greer Stone）等。

太極門21周年慶的神鼓與祥獅表演。（記者陳爍嘉／攝影）
太極門21周年慶的神鼓與祥獅表演。（記者陳爍嘉／攝影）

亞裔 諾貝爾 眾議員

上一則

沒繫安全帶、未用兒童椅 聖荷西嚴抓

下一則

舊金山縣警簽署倡議書 提升女警形象

延伸閱讀

聖荷西警察局即日起 嚴查乘客是否繫上汽車安全帶

聖荷西警察局即日起 嚴查乘客是否繫上汽車安全帶
參選聖荷西市長 查維茲籌款會談政見

參選聖荷西市長 查維茲籌款會談政見
聖荷西再獲HomeKey 5160 萬元 新增更多臨時住房

聖荷西再獲HomeKey 5160 萬元 新增更多臨時住房
BART聖荷西延伸隧道 VTA支持拓寬20%

BART聖荷西延伸隧道 VTA支持拓寬20%
家庭鑰匙挹注…聖荷西再獲5160萬元 蓋臨時屋

家庭鑰匙挹注…聖荷西再獲5160萬元 蓋臨時屋

熱門新聞

附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

2022-08-22 18:20
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

2022-08-21 02:15
北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日