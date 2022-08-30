加州排舞會設菁英隊 加強服務社區

排舞協會成立菁英隊，加強服務社區。（記者李榮／攝影）

記者李榮／聖荷西報導

美國加州排舞協會創會至今將近20年，固定在社區提供排舞課程，也曾在中華民國國慶開場時演出，協會是提供健身 運動與交流的平台，目前共有逾3000位學員，一起追求「舞出健康，舞出快樂，舞出燦爛的人生」的目標。排舞協會宣布，協會在聖荷西總部宣布籌畫多年的「菁英隊」正式成立，菁英隊成員都是多年的排舞老手，未來將派出菁英隊參加更多活動，服務社區。

美國加州排舞協會是由創會會長林貴香成立，並兼任排舞教練。林貴香多年來熱衷於社區服務，教舞之餘也經常參與義演，團隊表演不僅遍布灣區 ，也在北美、亞洲各大城市演出，2003年時協同台北國際排舞協會在天母運動公園，創下跳排舞人數最多6875人，時間最長13分鐘的金氏世界紀錄。

排舞協會介紹，排舞協會多年來分別在灣區不同的定點上課，但是因新冠肺炎疫情 的緣故，協會將原先每周在灣區各排舞教室的20堂課，改為線上教學，讓大家在家中也能藉著運動把健身提升體力與免疫力，度過嚴峻的疫情。

這次「菁英隊」的成立其實籌畫多年。林貴香表示，組建菁英團隊是很早之前就有的構想，但是因為新冠疫情的原因，所以至今才成立。菁英隊成員的遴選，不僅是由教練嚴格挑選推薦，而且所有成員都是加入排舞協會多年者，對於排舞協會主旨和目標有一定的認識，成員也都對排舞協會所有活動給予長期支持。特別是過去每年的排舞比賽中，菁英隊所有成員不僅號召組隊投入，在編舞、服裝、音樂及團隊的精神上，亦都有非常傑出優異的表現，「菁英隊成立使排舞協會更加強壯，也將為社區做出更多的服務與貢獻。」

當日菁英隊成立儀式隆重溫馨，排舞協會創會會長林貴香、副會長葛光愛、李節操、顧問張淑容、侯秀玉及教練團所有人員都出席，對菁英隊成員表達歡迎。目前菁英隊共有12位組員，分別為高小英、張頌、曾寶香、卓美蘭、葉愛珠、王嘉芊、梁燕華、董少英、盧泳甯、黃振儀、易惠娟、姜若宇等。成員表示，過去兩年疫情期間排舞協會在林貴香領導下，一直繼續在線上教學從未間斷，推廣運動健身，「排舞協會是健全身心並服務社區的團體，身為排舞協會的一員深感榮幸，如今加入菁英隊更是個人的榮譽。」