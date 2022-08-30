中文沉浸式教學 聖荷西小學招生
記者李榮／聖荷西報導
聖荷西貝律耶薩Cherrywood小學，幾年前開辦中英文雙語沉浸式教學計畫，是人口百萬的聖荷西市唯一的公立小學中文沈浸式教學。貝律耶薩學區委員朱感生及校長Tina Tong Choy指出，學區與學校為了中文沉浸式計畫投注很大的資源與心力，而且連年獲獎；目前計畫還有名額，無論是否住在該小學的學區都歡迎申請，且因為是公立學校，無需費用。
校長湯美群（Tina Tong Choy）在教育界服務多年。他的父親也是華人教育界的知名人士前佛利蒙聯合高中學區委員湯顯洲（Homer Tong）。
湯美群介紹，中英文沈浸式教學不僅在校內教授中文，而是運用中文，教授數學、社會科學等學科，讓孩子自然而然學習中文。設計課程時，中文與英文老師共同配合，許多科目與教學是利用「鏡面」（mirror）的概念，也就是透過中英文分別解釋，彌補不足。語言分配上，學生在幼稚園（K）時教學以中文為多，約75%的課程為中文，另外25%為英文。之後中文逐年遞減，希望能做到讓孩子兩種語言都能順暢理解與溝通。
湯美群指出，進入中英文雙語沉浸式教學的學生背景很多元，約半數是華人子弟，但也有拉丁裔、印度裔等其他族裔、與中文完全沒有親屬與歷史淵源的家庭。然而，經過中英文雙語沉浸式教學的訓練後，許多學生的中文非常流利，連腔調都很正統，「如果閉上眼，你不知道這是非裔學生在講中文。」
他表示，學區規畫的沉浸式教學是K到8年級，5年級唸完後，離開小學將到Sierramont Middle School繼續沉浸式教學，完成全部的課程，將授予認證。
湯美群強調，與傳統單純教授語言不同，Cherrywood雙語沉浸式教學包含文化課程，農曆新年、端午、中秋及華人節日時，都會舉辦活動介紹文化。
她表示，除了歡迎幼稚園入學登記，也同樣歡迎轉學生。申請幼稚園入學無需特別評量，但若是其他年級轉學生，則需綜合衡量中文等學習程度。雖沒有硬性規定程度高低，但最好有相應的中文底子，否則難以跟上。
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