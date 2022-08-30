中文沉浸式教學 聖荷西小學招生

朱感生（左起）、湯美群歡迎華裔家長申請進入中英文沈浸式教學項目。（記者李榮／攝影）

記者李榮／聖荷西 報導

聖荷西貝律耶薩Cherrywood小學，幾年前開辦中英文雙語沉浸式教學計畫，是人口百萬的聖荷西市唯一的公立小學中文沈浸式教學。貝律耶薩學區 委員朱感生及校長Tina Tong Choy指出，學區與學校為了中文沉浸式計畫投注很大的資源與心力，而且連年獲獎；目前計畫還有名額，無論是否住在該小學的學區都歡迎申請，且因為是公立學校，無需費用。

校長湯美群（Tina Tong Choy）在教育界服務多年。他的父親也是華人 教育界的知名人士前佛利蒙聯合高中學區委員湯顯洲（Homer Tong）。

湯美群介紹，中英文沈浸式教學不僅在校內教授中文，而是運用中文，教授數學、社會科學等學科，讓孩子自然而然學習中文。設計課程時，中文與英文老師共同配合，許多科目與教學是利用「鏡面」（mirror）的概念，也就是透過中英文分別解釋，彌補不足。語言分配上，學生在幼稚園（K）時教學以中文為多，約75%的課程為中文，另外25%為英文。之後中文逐年遞減，希望能做到讓孩子兩種語言都能順暢理解與溝通。

湯美群指出，進入中英文雙語沉浸式教學的學生背景很多元，約半數是華人子弟，但也有拉丁裔、印度裔等其他族裔、與中文完全沒有親屬與歷史淵源的家庭。然而，經過中英文雙語沉浸式教學的訓練後，許多學生的中文非常流利，連腔調都很正統，「如果閉上眼，你不知道這是非裔學生在講中文。」

他表示，學區規畫的沉浸式教學是K到8年級，5年級唸完後，離開小學將到Sierramont Middle School繼續沉浸式教學，完成全部的課程，將授予認證。

湯美群強調，與傳統單純教授語言不同，Cherrywood雙語沉浸式教學包含文化課程，農曆新年、端午、中秋及華人節日時，都會舉辦活動介紹文化。

她表示，除了歡迎幼稚園入學登記，也同樣歡迎轉學生。申請幼稚園入學無需特別評量，但若是其他年級轉學生，則需綜合衡量中文等學習程度。雖沒有硬性規定程度高低，但最好有相應的中文底子，否則難以跟上。