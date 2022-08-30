阿縣非裔女同性戀艾文斯獲任加州大法官
阿拉米達高等法院法官艾文斯（Kelli Evans），日前獲加州州長紐森（Gavin Newsom）提名擔任加州最高法院法官，填補其任命古雷洛（Patricia Guerrero）晉升為首席大法官的空缺。
身為非裔女同性戀，這項任命創造歷史，對當前一些保守州對LGBTQ（男同性戀、女同性戀、雙性戀、跨性別與無性別）態度來說，可說格外具有歷史意義。
洛杉磯時報報導，艾文斯擁有史丹福大學學士學位與戴維斯加大法學位。自2021年以來，艾文斯一直在阿拉米達法院任職，在此之前，他是州長辦公室首席副法律事務秘書。2017年至2019年間，她擔任加州總檢察長貝賽拉（Xavier Becerra）特別助理。
53歲的她並曾擔任民權律師。觀察人士說，她曾在加州美國公民自由聯盟擔任領導職務，傾向於自由派，但艾文斯並無強烈的意識型態，且不太可能破壞已偏左的加州高等法院現有凝聚力。
從小由祖母撫養長大的艾文斯說，祖母儘管只有八年級的教育，但從小向他們強調教育的重要。1990年夏天，大四的艾文斯遇到史丹福大學同學，即現任妻子，也是加州公共衛生顧問蕭（Terri Shaw），兩人共同撫養女兒Kaden與兩隻狗。
艾文斯的任命，也出現不同聲浪。墨西哥裔美國人法律辯護和教育基金總裁薩恩斯（Thomas Saenz）讚揚紐森將西裔古雷洛晉升為首席大法官，但批評他未用另一名西裔填補其職位。
她將成為法庭上第二位非裔LGBTQ大法官，僅次於同性戀大法官詹金斯（Martin Jenkins）。
被問到其任命所代表的歷史定義時她說，在仇恨犯罪上升和其他州對LGBTQ社區的「立法挫折」情況下，她的任命，將告訴同樣的孩子和家長「你可以過真正的生活，並在專業上達到最高地位。」
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