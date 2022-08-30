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阿縣非裔女同性戀艾文斯獲任加州大法官

編譯組／綜合報導
加州州長紐森日前提名阿拉米達高等法院法官艾文斯擔任加州最高法院法官。（戴維斯加大法學院）
加州州長紐森日前提名阿拉米達高等法院法官艾文斯擔任加州最高法院法官。（戴維斯加大法學院）

阿拉米達高等法院法官艾文斯（Kelli Evans），日前獲加州州長紐森（Gavin Newsom）提名擔任加州最高法院法官，填補其任命古雷洛（Patricia Guerrero）晉升為首席大法官的空缺。

身為非裔女同性戀，這項任命創造歷史，對當前一些保守州對LGBTQ（男同性戀、女同性戀、雙性戀、跨性別與無性別）態度來說，可說格外具有歷史意義。

洛杉磯時報報導，艾文斯擁有史丹福大學學士學位與戴維斯加大法學位。自2021年以來，艾文斯一直在阿拉米達法院任職，在此之前，他是州長辦公室首席副法律事務秘書。2017年至2019年間，她擔任加州總檢察長貝賽拉（Xavier Becerra）特別助理。

53歲的她並曾擔任民權律師。觀察人士說，她曾在加州美國公民自由聯盟擔任領導職務，傾向於自由派，但艾文斯並無強烈的意識型態，且不太可能破壞已偏左的加州高等法院現有凝聚力。

從小由祖母撫養長大的艾文斯說，祖母儘管只有八年級的教育，但從小向他們強調教育的重要。1990年夏天，大四的艾文斯遇到史丹福大學同學，即現任妻子，也是加州公共衛生顧問蕭（Terri Shaw），兩人共同撫養女兒Kaden與兩隻狗。

艾文斯的任命，也出現不同聲浪。墨西哥裔美國人法律辯護和教育基金總裁薩恩斯（Thomas Saenz）讚揚紐森將西裔古雷洛晉升為首席大法官，但批評他未用另一名西裔填補其職位。

她將成為法庭上第二位非裔LGBTQ大法官，僅次於同性戀大法官詹金斯（Martin Jenkins）。

被問到其任命所代表的歷史定義時她說，在仇恨犯罪上升和其他州對LGBTQ社區的「立法挫折」情況下，她的任命，將告訴同樣的孩子和家長「你可以過真正的生活，並在專業上達到最高地位。」

加州 大法官 同性戀

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