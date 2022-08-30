舊金山縣警簽署倡議書 提升女警形象

縣警長宮本（左四）承諾提升女性警員的形象。（縣警辦公室提供）

舊金山 縣警辦公室26日簽署了名為「30X30」的倡議，即警務機構採取一些低成本或零成本的行動，以提高女性在執法部門中的形象和經驗。倡議的最終目標，是到2030年讓參加警務招聘班女性達到30%，確保警務機構真正代表該機構所服務的司法管轄區。

縣警長宮本（Paul Miyamoto）說：「該倡議將幫助執法部門轉變成一個更加公平、包容的行業。我們正努力擴招，增加女性在我們機構中的比例。」

這項倡議包括幫助縣警部門評估現階段性別平等情況，確定可能導致不平等的因素，並制定解決方案。這些行動將涉及招聘、評估、晉升和工作文化等方面。

30X30倡議是由一個全國性的警界領袖、研究人員和專業組織組成的聯盟共同發起的，致力於提高女性在全美各警務機構中的地位。紐約大學法學院的警務項目和全國女性執法者協會（NAWLEE）也參與其中。

全美超過190個警務機構已經簽署了倡議書，承諾增加警察 隊伍中女性面孔，提高在社區中的警務效果。

目前，女性警員只占全美宣誓警員中的12%，占警局領導層的3%。但研究表明，女性警員更少使用武力、更少在投訴和訴訟中被提及，被社區認為是更誠實和有同理心的人、能為受害者爭取到更好的結果，尤其是在性侵 犯案件中。

30X30聯合創始人麥高（Maureen McGough）說：「我們感謝舊金山縣警辦公室成為全國首批參與到這一運動中的警務單位。我們期待有更多執法機構效仿舊金山縣警的做法，改善女性在警務工作中的地位。」