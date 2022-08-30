古雷洛首席大法官提名獲批准 須通過11月選舉才能正式上位

州長紐森提名古雷洛接任加州最高法院首席大法官，26日獲司法任命委員會批准。（美聯社）

提名 古雷洛（Patricia Guerrero）出任最高法院首席大法官 的提案，26日獲得加州 司法任命委員會（Commission on Judicial Appointments）批准。

由加州州長紐森（Gavin Newsom）提名的古雷洛，是加州首位西語裔大法官，她在今年2月走馬上任。在此之前，她是加州一名上訴法庭法官。

獲得司法任命委員會批准後，古雷洛還必須在11月選舉中接受選民的檢驗，才能正式接替即將於明年1月退休的薩考耶（Tani Cantil-Sakauye），成為加州首席大法官。

加州首位公開同性戀非裔大法官詹金斯（Martin Jenkins）談到古雷洛大法官時說：「無論是非裔還是西語裔，學生還是律師，女性還是其他少數族裔，都能視她為榜樣。她從帝王谷（Imperial Valley）出發，今日走到這個加州最高法院的旅程，對所有族裔、性別或性向的人都能有所啟發。」

加州律師協會司法提名人評估委員會（Commission on Judicial Nominees Evaluation of the State Bar of California）稱古雷洛「非凡出眾」（exceptionally well qualified），代表委員會認為她具有「非常優秀」的專業技能。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）26日也參加了這場聽證會。邦塔表示，古雷洛身為墨西哥移民農民的女兒，英語是她的第二語言，她的故事正是「加州夢的實現」。

26日的聽證會變成一場慶祝古雷洛提名被批准、向執掌加州最高法院12年的薩考耶致敬的活動。

古雷洛一再被形容為共識建立者，這是管理以合議性自豪的加州最高法院一項重要的特質，與聯邦最高法院最近出現的內訌和互不信任的情況形成強烈對比。

與聯邦最高法院大法官不同的是，加州法官非終身職，任期為12年。

古雷洛在11月的選舉並沒有競爭對手，但選民需要決定是否保留三名大法官，選民只要選擇「是」或「否」。