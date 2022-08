古雷洛首席大法官提名獲批准 須通過11月選舉才能正式上位

州長紐森提名古雷洛接任加州最高法院首席大法官,26日獲司法任命委員會批准。(美聯社)

提名 古雷洛(Patricia Guerrero)出任最高法院首席大法官 的提案,26日獲得加州 司法任命委員會(Commission on Judicial Appointments)批准。

由加州州長紐森(Gavin Newsom)提名的古雷洛,是加州首位西語裔大法官,她在今年2月走馬上任。在此之前,她是加州一名上訴法庭法官。

獲得司法任命委員會批准後,古雷洛還必須在11月選舉中接受選民的檢驗,才能正式接替即將於明年1月退休的薩考耶(Tani Cantil-Sakauye),成為加州首席大法官。

加州首位公開同性戀非裔大法官詹金斯(Martin Jenkins)談到古雷洛大法官時說:「無論是非裔還是西語裔,學生還是律師,女性還是其他少數族裔,都能視她為榜樣。她從帝王谷(Imperial Valley)出發,今日走到這個加州最高法院的旅程,對所有族裔、性別或性向的人都能有所啟發。」

加州律師協會司法提名人評估委員會(Commission on Judicial Nominees Evaluation of the State Bar of California)稱古雷洛「非凡出眾」(exceptionally well qualified),代表委員會認為她具有「非常優秀」的專業技能。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)26日也參加了這場聽證會。邦塔表示,古雷洛身為墨西哥移民農民的女兒,英語是她的第二語言,她的故事正是「加州夢的實現」。

26日的聽證會變成一場慶祝古雷洛提名被批准、向執掌加州最高法院12年的薩考耶致敬的活動。

古雷洛一再被形容為共識建立者,這是管理以合議性自豪的加州最高法院一項重要的特質,與聯邦最高法院最近出現的內訌和互不信任的情況形成強烈對比。

與聯邦最高法院大法官不同的是,加州法官非終身職,任期為12年。

古雷洛在11月的選舉並沒有競爭對手,但選民需要決定是否保留三名大法官,選民只要選擇「是」或「否」。