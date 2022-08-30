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謀殺警員 前空軍上士判終身監禁

編譯組／聖他克魯茲29日電
謀殺警員的前美國空軍上士卡里羅，被判終身監禁。（美聯社）
謀殺警員的前美國空軍上士卡里羅，被判終身監禁。（美聯社）

在2020年因非裔喬治·弗洛伊德（George Floyd）被殺的抗議活動中，一名與反政府極端主義運動有關聯的前空軍上士襲擊執法官員，殺害了北加州的一名員警，該上士日前被判處終身監禁，不得假釋。

33歲的卡里羅（Steven Carrillo）6月承認了所有9項罪名，包括謀殺聖他克魯茲縣警員古茲維勒（Damon Gutzwiller）。同樣在6月，一名聯邦法官判處卡里羅41年監禁，罪名是殺害聯邦安全人員安德伍德（David Patrick Underwood），安德伍德在守衛屋崙一座聯邦大樓時與一名同事一起遭到襲擊。

檢察官說，2020年6月6日，卡里羅在聖他克魯茲縣伏擊了一組警長，當時警員正在根據報告處理一輛載有槍枝和炸彈製造材料的小貨車，38歲的古茲維勒被殺，其他幾名執法官員受傷。

聖他克魯茲的卡里羅在班洛蒙德（Ben Lomond）社區伏擊官員後被捕。 

檢察官說，聖他克魯茲的卡里羅與 「布加洛」（boogaloo）運動有聯繫，布加洛是一個由槍枝愛好者和民兵式的極端分子組成的鬆散網絡，他們通過網絡進行聯系。專家們說，該組織源自於互聯網上的極右（alt-right）文化，認為美國的內戰即將爆發。 

今年2月，卡里羅對安德伍德的謀殺案表示認罪，並承認在2020年5月29日屋崙槍擊案發生的前一天在臉書上發布信息，詢問是否有人 「準備好發動布加洛行動」（down to boogaloo），並說他已經准備好採取行動，而非說說而已。他還承認從一輛白色小貨車後面用自製的AR-15步槍發射了19發子彈，這輛車是由通過網上聯系認識的一名男子駕駛。

卡里羅當時說：「我與反政府運動保持一致，特別是想對聯邦執法人員實施暴力行動。

2020年5月非裔男子弗洛伊德被明尼亞波利斯的白人警察殺害後，數百人上街遊行反對警察暴行；卡里羅向一個警衛室開火，射殺了安德伍德。

在屋崙槍擊案發生一周後，卡里羅又謀殺了古茲維勒，之後不久被捕。

克魯茲 屋崙 警察

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