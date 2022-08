桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾去年8月發生一起Airbnb派對槍擊 命案,兩名年輕人一人受傷、一人死亡,加州 與桑尼維爾提出控告指出,若當時Airbnb業主遵守市府法律、短租時人在現場,案件不會發生。

加州與桑尼維爾市起訴這戶Airbnb業主周凱(Ke Zhou,譯音),馬里蘭州居民,似乎只是為了將該物業出租給臨時住戶而購買該房,違反桑尼維爾市法規,禁止屋主不在該物業情況下進行短期租賃。

訴訟案件於26日在聖他克拉拉縣高等法院提出,指出周凱持續將位在桑尼維爾Raynor Park社區房屋對外短租,「表現對市府法律完全與一再無視。」(showed a complete and repeated disregard for the city's laws)

媒體29日嘗試電話連絡周凱,一名自稱是周凱本人表示:「不予置評。」

派對消息在社交媒體刊登,至少有150名年輕人湧向位在Navarro Drive的房屋參加派對。槍擊案導致18歲Elias Elhania喪生,並另有一人受傷。槍擊案發生,一名17歲男性桑尼維爾居民於12月因涉嫌謀殺與謀殺未遂被逮捕。

此案是北加州不到兩年內、發生的至少第四起Airbnb派對槍擊案,包括2019年10月31日萬聖節晚間,在舊金山 東北方約30公里的奧倫達(Orinda)一處Airbnb出租房發生槍擊案。

訴訟指出,周凱於2018年7月至2021年8月期間在Airbnb刊登房屋出租。總部位在舊金山的Airbnb公司表示,房屋在槍擊案發生後,便停止登出租賃訊息。2019年發生奧倫達槍擊案悲劇、公司實施臨時禁止舉辦派對規定,仍發生槍擊案件。Airbnb今年6月表示,禁止舉辦派對規定已成為「正式編制禁令」的公司政策。

訴訟內容稱,周凱未能取得房屋短租所需的許可與核准,違法州與市府的滋擾法規(nuisance laws)。桑尼維爾市法律要求短租業主,在租屋者居住在其房屋內時,必須在場。

訴訟指出,要求業主在場與各種註冊規定的主要原因之一,是避免短租成為「派對房屋」(party house)。不幸的是,業主造成或是允許短租房成為派對屋,導致災難性後果。

財產紀錄顯示,周凱自2014年開始擁有這間房屋。訴訟稱,她違反桑尼維爾短租法規1000多次,將其房屋對外短租,非法對外出租461天。並且透過「非法手段」(ill-gotten proceeds)出租、至少賺了8萬1000元。派對槍擊案違法行為影響社區,產生過度噪音、交通阻塞與「垃圾堆積」(accumulation of refuse)。

桑尼維爾市與加州州府尋求法院命令,禁止周凱將其房屋作為短租。他們也請求法官、要求周凱交出涉嫌非法出租該物業所或收入,並償還市府處理有關務業的執法費用。