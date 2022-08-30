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桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

編譯組／灣區29日電
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾去年8月發生一起Airbnb派對槍擊命案，兩名年輕人一人受傷、一人死亡，加州與桑尼維爾提出控告指出，若當時Airbnb業主遵守市府法律、短租時人在現場，案件不會發生。

加州與桑尼維爾市起訴這戶Airbnb業主周凱(Ke Zhou，譯音)，馬里蘭州居民，似乎只是為了將該物業出租給臨時住戶而購買該房，違反桑尼維爾市法規，禁止屋主不在該物業情況下進行短期租賃。

訴訟案件於26日在聖他克拉拉縣高等法院提出，指出周凱持續將位在桑尼維爾Raynor Park社區房屋對外短租，「表現對市府法律完全與一再無視。」(showed a complete and repeated disregard for the city's laws)

媒體29日嘗試電話連絡周凱，一名自稱是周凱本人表示：「不予置評。」

派對消息在社交媒體刊登，至少有150名年輕人湧向位在Navarro Drive的房屋參加派對。槍擊案導致18歲Elias Elhania喪生，並另有一人受傷。槍擊案發生，一名17歲男性桑尼維爾居民於12月因涉嫌謀殺與謀殺未遂被逮捕。

此案是北加州不到兩年內、發生的至少第四起Airbnb派對槍擊案，包括2019年10月31日萬聖節晚間，在舊金山東北方約30公里的奧倫達(Orinda)一處Airbnb出租房發生槍擊案。

訴訟指出，周凱於2018年7月至2021年8月期間在Airbnb刊登房屋出租。總部位在舊金山的Airbnb公司表示，房屋在槍擊案發生後，便停止登出租賃訊息。2019年發生奧倫達槍擊案悲劇、公司實施臨時禁止舉辦派對規定，仍發生槍擊案件。Airbnb今年6月表示，禁止舉辦派對規定已成為「正式編制禁令」的公司政策。

訴訟內容稱，周凱未能取得房屋短租所需的許可與核准，違法州與市府的滋擾法規(nuisance laws)。桑尼維爾市法律要求短租業主，在租屋者居住在其房屋內時，必須在場。

訴訟指出，要求業主在場與各種註冊規定的主要原因之一，是避免短租成為「派對房屋」(party house)。不幸的是，業主造成或是允許短租房成為派對屋，導致災難性後果。

財產紀錄顯示，周凱自2014年開始擁有這間房屋。訴訟稱，她違反桑尼維爾短租法規1000多次，將其房屋對外短租，非法對外出租461天。並且透過「非法手段」(ill-gotten proceeds)出租、至少賺了8萬1000元。派對槍擊案違法行為影響社區，產生過度噪音、交通阻塞與「垃圾堆積」(accumulation of refuse)。

桑尼維爾市與加州州府尋求法院命令，禁止周凱將其房屋作為短租。他們也請求法官、要求周凱交出涉嫌非法出租該物業所或收入，並償還市府處理有關務業的執法費用。

槍擊 加州 舊金山

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