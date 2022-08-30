北加點燃和平集會 籲團結對抗暴力

「點燃和平」集會現場。（記者陳爍嘉／攝影）

為了應對社區關係的日益緊張和暴力事件的增加，東巴洛阿圖市信仰團體（Fellowship of Faith）和50多個教堂和組織，28日在貝爾街公園舉辦了一個「點燃和平」祈禱集會，目的在於呼籲和平與團結。

集會舉辦當天，信仰團體的信徒們帶領群眾在28個指定街角祈禱站，為和平祈禱8分28秒。並舉行現場娛樂慶祝活動，包括教堂和社區合唱團表演，提供免費食物、遊樂設施等。

EPA使徒教會（EPA Apostolic Church）的普拉多（Bishop Joe Prado）表示：「我在這裡主要是為了抗議槍枝暴力之類的犯罪。巴洛阿圖社區居民近些月來經歷了多起暴力事件，這個活動正在治癒大家受驚的心靈。我希望未來可以有更多類似的活動，社區終將戰勝暴力犯罪 。」

信仰團體聯合創始人保羅（Paul）表示，不同背景、種族和教派的人團結一致，反對任何形式的暴力，促進和平與希望，是一個很美好的畫面。

「點燃和平」集會現場。（記者陳爍嘉／攝影）

Saint Mark AMEZ的牧師維爾格斯（Deborah Lewis-Virges）堅定地說，「我們不能對周遭所發生的不幸袖手旁觀，我們要讓壞人知道，我們絕不可能容忍他們在這片土地上隨意殺害他人。作為信仰團體的一員，我們要帶領社區一起反對槍枝，家暴 等所有暴力事件，並為和平而祈禱。我們不希望看到會有另外一個母親在清晨哭著醒來，因為她的孩子昨天夜裡被殺害。」

一名信徒Susan Van Reisen表示，「上帝喜歡團結，但我們的生活太過忙碌了，都沒有足夠的時間來與其他團體保持聯絡。感謝這次活動給了我們眾多教堂和組織一個聯絡到一起的機會。如果人們能一起在這裡度過愉快的時間，他們便能夠結交更多朋友，人與人之間的感情也會更加牢固，更加信任彼此，更有動力參與合作。」

維爾格斯表示，如果大家都不站起來保護社區，沒有人會為我們站立，社區的教會十分密集，我們要讓暴力者知道，這些教會已經聯合到了一起，願為阻止暴力事件獻上我們的時間，精力和金錢，我們十分確定，團結一致的我們十分強大，我們將能改變社會的暴力黑暗面。

孩子們在「點燃和平」集會上玩耍。（記者陳爍嘉／攝影）

一名信徒Aaron Macklin表示，「點燃和平」集會向大家證明了這個城市的希望和決心，「上帝並沒有忘記我們東巴洛阿圖，他自有他的計畫」。我們要點燃這束希望之光，洗淨槍枝暴力和仇恨案件帶來的陰影，照亮東巴洛阿圖和平的未來。這束光不僅會照亮巴洛阿圖市，它也將照亮整個國家。