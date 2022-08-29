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東華醫院獲贈21萬份檢測劑 供免費領取

記者王子涵╱舊金山報導
市民可前往東華醫院及診所免費領取快速測試劑。（記者王子涵╱攝影）
市民可前往東華醫院及診所免費領取快速測試劑。（記者王子涵╱攝影）

東華醫院近日獲贈21萬份FDA緊急授權使用的新型冠狀病毒抗原測試劑。這也是自2020年疫情爆發以來，院方收到的最大筆醫療用品捐贈，市民可前往東華醫院及診所免費領取。

東華醫院表示，現階段減緩病毒傳播，方便快捷的檢測方式非常重要，針對感染及死亡風險較高且資源缺乏的弱勢群體，東華醫院會與不同政府部門及社區團體合作，免費派發快速測試劑。

捐贈方LumiQuick行政總裁Charles Yu表示，隨著全國病例持續增加及面對不斷變異的病毒，定期檢測對保護自己及防止病毒傳播相當重要。他說：「新學年開始，我們預計感染數字會攀升，我們希望捐出的快速試劑能夠幫助學校及社區，讓有需要的群眾隨時檢測。」

東華醫院行政總裁張建清說：「雖然疫情仍在蔓延及影響我們的生活，但透過檢測，我們可以及早發現病毒及提供治療。」

她補充說，「在抗擊疫情的工作中，慈善力量起到了至關重要的作用。我們衷心感謝LumiQuick的捐贈。面對變種病毒的威脅，讓所有人及時接受檢測會有助於防止病毒擴散。此外，我們還要特別感謝黃春華基金會的協助，促成這次捐贈。黃春華基金會兩個月前捐贈了700萬元給東華醫院。」

檢測 疫情 變種病毒

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