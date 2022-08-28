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省錢抗通膨 累積購物金、打折禮卡…6招學起來

數位編輯孫愛薇／灣區報導

通貨膨脹下，什麼都漲，就是荷包漲的不夠快。但這時候省錢的小妙招，會讓生活開銷多多少少好過一點。在美國，除了用一般折價券外，還有不少省錢購物招數。

獨家優惠 累積購物金

一般的商家會員app，有優惠又可以累積購物金。每個大的商家都有自己的會員app，像是CVS、 Target、 Safeway都有。下載會員app後，可以獲得當期的折價券，甚至是隨機折價券，有些會比紙本的折價券更好用，甚至可以折上折和累積購物金。比如Target有Target circle，可以累積點數當作下次的購物金，Safeway也有for U獨家優惠和購屋金累計。

打折禮卡 不能錯過

感恩節等特定節日，通路會提供九折禮卡，趁禮卡九折時買進等於購物享九折，像是Amazon Prime Day有$50折$10，和一般家庭最期待的感恩節Target一日限定九折禮卡。但是由於資安問題，禮卡被盜用的狀況也是層出不窮，建議購買實際需用量的金額就好，買到禮卡就盡快使用完。

省錢app 店家買家雙贏

科技新創也注意到大家省錢的需求，各種可以提供折價優惠的app也陸續上市，但是要注意app本身的下載量以及出品公司的信用，避免下載到木馬程式。最近在主婦間最熱門的折價券app就是「Snackpass」，這個平台讓店家在較不忙碌的時段，提供更好的優惠吸引消費者前來購買。在一些不熱門的周間三點至五點，常常有破盤優惠，比如珍煮丹曾有過，商品價八折再送$10飲品，等於三杯不到$10的超級好優惠。

找到獨家超值低價品

找到超市的招客低價品(Loss Leader）。每個超市都會提供一些其他商家無法提供的超優惠商品，藉此來吸引消費者，像是Costco的$4.99烤雞與$5.99大盒可頌，都是破盤的超低價。Trader Jose則有自有品牌的$2.99-3.49豬肉水餃一包兩人份，解決一頓餐便宜又划算。

貨比三家 實體有便宜貨

好買的Amazon開始沒有比較便宜，甚至容易買到品質較差而且刷評價的商品，建議買之前可以在其他電商平台比價一下。小型的文具或商品，在實體店內有時會更便宜。

現金回饋網站 有時很夯

買之前查一下現金回饋（Cashback）網站，網路上幾家大型的Cashback網站，透過站內連結到各電商平台，就可以獲得不同％的現金回饋。回饋金可以轉成check或是Paypal入帳，比如目前知名的rakuten.com，在感恩黑五時許多店家都提供最高到20-30%的現金回饋，如果又遇到電商提供的特價活動，可以拿到電商特價又可以拿到現金回饋。

通膨下，百物騰貴，每個家庭都在想辦法再節省一點，透過各種省錢小撇步，每個月可以省下的金額也可涓滴成河。

電商 Target Amazon

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