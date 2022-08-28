全球目標2050淨零排放 核融合最具革命性影響

核融合關鍵技術就在於如何將氫或其他元素融合在一起，並釋放出能量，圖為模擬示範。（受訪者提供）

全球面臨能源危機，溫室氣體造成全球暖化、海平面上升及惡劣天候等危機。專家表示，即便世界上有這麼多替代能源，但沒有一個潔淨能源能完全替代石化燃料；若核融合真能實現，將推翻儲能界的想像，尤其不少私營企業正在建置核融合裝置，相互推動的速度甚至超越政府藍圖，未來更會產生革命性的影響。

柏克萊加大傑出能源教授Daniel Kammen分析，核融合是推翻儲能界的可調度能源，全球都在關注核融合技術的最新研究成果。（受訪者提供）

核融合的優勢

柏克萊加大 傑出能源教授Daniel Kammen接受本報專訪時表示，2050年前全球要實現淨零碳排經濟，這意味著原有的太陽能、風能和地熱能源效率必須要更加提高，但仍有許多地方對潔淨能源不利，仍需要各種技術組合，才能達到更高的效率，而核融合就成了關鍵，因為核融合是可再生能源中，唯一能持續不斷地提供電力的「基本負載」電源。

Dan Kammen分析，核融合是推翻儲能界的可調度能源，它不需要儲存，隨時進行運轉，也不需像太陽能、風能需等待理想時間段，尤其如果體積規模沒限制的話，能將核融合導入多種形式應用，像是大城市與偏遠地區或與再生能源政策交錯使用，創造更有效率的合作關係。

全球都在關注核融合的成果。Dan Kammen表示，「核融合在50年內就能實現」這句話已說了半世紀，美國加州 NIF和ITER國際熱核融合實驗反應爐也努力運作，讓核融合成功，但除此之外，中國、南韓以及許多私人企業也開始掌握核融合技術，並建置中，這更讓人期待，因為私人企業推動的速度可能可以比任何政府策畫的藍圖都還要快。

柏克萊加大物理系教授Falcone分析，核融合生產過程相當複雜，何時能有效地產生淨能量，達到商業運轉標準，仍有待科學家打造解決方案。（受訪者提供）

核融合的原理

什麼是核融合技術呢？核融合的關鍵技術，就在於如何將氫或其他元素融合在一起，並釋放出能量。柏克萊加大物理系教授Falcone分析，ITER國際熱核融合實驗反應爐是由許多國家在法國建立的計畫，原理是重氫形成熱電漿後將兩個氫原子核融合成一氦原子及中子，並將水加熱、產生蒸汽、成功發電。

他分析，雖然理論上來看這種發電方式可行，但建造工程卻面臨極大挑戰，且需多年時間才能確保是否有效，但何時才能建造出如現存的核電廠般可供商業用途的核融合發電廠，恐還需要數年時間才能完成。

現在有很多實驗室和公司都在探索不同的核融合發電方式。Falcone分析，過去幾十年來，科學家們不斷地尋找不同的發電方法。核融合生產過程相當複雜，變數也多，何時能有效地產生淨能量，甚至達到商業運轉的標準，仍有待科學家、工程師們打造出有效的解決方案。

Alpha Ring 朝商業化邁進

美商中經合WI Harper投資 的Alpha Ring，正在開發最新一代核融合技術，Alpha Ring除了在美國有團隊外，2017年開始也將實驗設備搬到台灣，與台灣中央研究院士李羅權團隊合作，並於2021年系統精進改善後，技術上獲得重大的突破，促使新一代技術可正確朝商業化、產業化邁進。

中經合董事長劉宇環說，核融合科學研究的成果，就是要真正能夠商業化、工業化、產業化，而台灣就是最佳發展基地。

聚界潔能副董事長朱永光分析，Alpha Ring有一些特質可能改變整個能源世界，首先就是去中心化，未來可能變成客戶隨時能用，再來則是Alpha Ring產生的原料是氫離子和硼，這兩樣原料都非常便宜，因此系統能持續供電，甚至能用儲電系統儲存。

美商中經合合夥人黃玄富表示，身為投資者非常看好核融合技術的前景，這不僅是因為該領域已握有龐大投資商機，而是透過技術的突破，更具未來性，鼓勵更多投資者加入核融合的投資行列，並且帶領社會，提升對核融合的認知與關注。