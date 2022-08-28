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特斯拉官網租賃方式購車首付被調高 退車定金不退

本報記者／綜合報導
特斯拉官網顯示不可退還250元訂金。（官網截圖）
特斯拉官網顯示不可退還250元訂金。（官網截圖）

美國油價居高不下，很多民眾承擔不起高昂油價，紛紛選擇新能源電車做為出行工具。特斯拉因此獨霸市場，銷量日益增加。但民眾在購買特斯拉時需注意，因為有不可退的250元訂金，這就大大增加了風險，有華人因為在交付首付時出現問題，萌生退意，但訂金就無法退還。

華人金先生5月時經由特斯拉官網預訂一輛Model Y高性能版（Performance）新車。因為特斯拉供不應求，所有版本的車都須等上一段時間，有的甚至要半年多才能拿到車。加州當前的油價讓金先生迫不及待想拿到車，奈何二手車市場價格也很高，甚至有的比新車還貴，所以金先生對比了預期到車的時間，選擇交付最快的Model Y高性能版，大概需要三個月時間。

金先生表示，雖然高性能版價格有點貴，但基於他對電車的理解，電池壽命是大問題，所以選擇租賃（lease）方式購車。一開始覺得特斯拉購買方式較人性化，因為官網可以彈性選擇首付額度，在1000元到1萬5000元間，區別就是月付不同。他認為，租賃車最大的目的就是在壓低首付，能減少前期負擔，所以選擇一個相對能接受的首付月供比。

特斯拉官網條款說明了租賃是一個估計值，可能在下單後發生變化。（官網截圖）
特斯拉官網條款說明了租賃是一個估計值，可能在下單後發生變化。（官網截圖）

8月初，他預訂的車被通知可以提車，他很高興。但讓他沒有想到的是，當他提車時，特斯拉工作人員告知他，因為他的信用問題，特斯拉無法給他要求的首付價，首付需要提高到1萬2000多元。這對金先生猶如「青天霹靂」，質疑特斯拉為什麼不提前通知這件事，到了交付現場才得知這消息？工作人員解釋：訂車時的選項只是參考，特斯拉有權根據個人的信用決定貸款首付額。

工作人員補充，個人的信用受到很多因素影響，比如說收入和報稅、銀行信用分數，以及之前是否有貸款買車紀錄等。金先生因為沒有貸款買車的紀錄，可能是無法適用低首付租車的最大原因。工作人員並提及，這些條款在官網購買前有明確說明。

由於事發突然，金先生覺得這樣的首付實在太高，就失去租車意義。在現場萌生退意，表示想退訂單，但特斯拉工作人員表示，訂單可以退，但訂金無法退還。糾結萬分，金先生想了個權益之計，讓訂單延後，留給自己充足時間思考，等到下一次提車時再做決定。

金先生後來通過查閱，發現特斯拉官網確實有條款說明租賃只是估計值，可能在下單後發生變化，並明確表示250元訂金不可退還。

金先生通過此事提醒其他人在網上購車時，一定要詳細閱讀說明條款，充分考慮所有風險，因為有可能會有容易疏忽的規定，對交付產生始料未及的意外後果。

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