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加州交通廳獲准清除灣區最大遊民營區 可將200人分階段逐出

編譯組／綜合26日電
法官裁定加州交通廳可開始清除灣區最大遊民營區。 （美聯社）
法官裁定加州交通廳可開始清除灣區最大遊民營區。 （美聯社）

聯邦法官26日裁定，加州交通廳（Caltrans）可以將200人從屋崙Wood街龐大的遊民營區中掃地出門。

在營區居民提起訴訟，要求停止Caltrans對他們的清除之後，法官奧瑞克（William H. Orrick）曾在7月的聽證會上對Caltrans發出臨時限制令，禁止該州政府機構在沒有計畫爲居民提供庇護或住房的情況下清理營區。但在屋崙市25日晚上提交了詳細說明向居民提供庇護的分階段方法後，26日奧瑞克說，他將「有序地」取消臨時限制令。

據估計，有300人住在這個灣區最大的營區，橫跨近25個街區。Caltrans現已獲得許可，將居住在它的那部分土地上的大約200人趕走。住在其他實體擁有的土地上的人不會成爲這次掃蕩的目標。

奧瑞克說，Caltrans可以在勞工節發布通知，這將使市和縣有關機構有時間做外展工作。然後，Caltrans將分階段清理營區，每兩周清理一次，每次約50人，直到交通局這部分的營區被清理完畢。

屋崙市說，它有40個收容所床位，可供小屋社區、集中式收容所和其他過渡性住房項目使用。奧瑞克說，如果居民拒絕選擇庇護所，他們仍將被迫離開營區。

加州交通廳認爲，由於火災，伍德街的營區構成了一個重大的安全風險。該營區今年已經發生了近60起火災，去年發生了115起火災。

在法庭文件中，州政府和Caltrans的律師席爾維（Stephen Silver）說，Caltrans不是一個無家可歸者或社會服務組織，不需要爲居民提供住房，因爲法律上他們不存在獲得住房的權利。

屋崙提出的計畫的一部分包括與縣政府合作，將居民與可能爲他們提供庇護的朋友或家人聯系起來。市府26日表示，州政府最近授予屋崙的用於解決Wood街營區問題的470萬元，將用於在10月開放一個有50個床位的社區小屋，一半的位置將保留給居住在Caltrans土地上的居民。

由於屋崙市表示無任何停車空地可供他們使用，針對一些居民對他們的房車或車輛會在清理營區的過程中被破壞的擔心，奧瑞克說，他將在他的命令中明確指出，市政府、縣政府和Caltrans必須爲居民的財物提出一個計畫，而不是銷毀它們。

屋崙 庇護 加州

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