華裔高中生陳愛明、陳惠明 贈華埠50台空氣淨化器

華協中心行政主任楊重賢（左三）、Brightline環境正義組織執行主任安弘一（左四）、捐贈人陳惠明（右三）、陳愛明（右一）合影。（記者王子涵／攝影）

由華裔高中生陳愛明、陳惠明組建的亞裔青年環境正義（AAYEJ）學生組織，在華協中心（CCDC）和Brightline Defence環境正義非盈利組織的幫助下，26日向華埠 捐贈50台空氣淨化器，以改善居住空間有限、室內空氣質量較差的居民，宣揚環境正義理念。

陳惠明表示，捐贈活動策畫耗時一年半，起因是自己的外婆。「我的外婆曾經在賭場工作。那裡很多人在室內抽煙，空氣是渾濁有毒的，她後來被診斷為第三階段癌症。我們家庭並沒有基因遺傳疾病，所以我認為有毒的空氣是她患病的主要原因。」陳惠明說，「這也是為什麼這個項目對我如此有意義。」

陳惠明希望，捐贈空氣淨化器的計畫可以擴展到整個舊金山 市。她說：「因為這裡是我們的家，這裡居住著我們的家人。」 空氣淨化器由亞裔美國青年環境正義組織捐贈，華協中心與Brightline環境正義組織合作發放。（記者王子涵／攝影）

在過去的十年間，加州 野火災害逐步惡化。2020年9月發生的北加熊火（Bear Fire）導致舊金山的空氣質量指數（AQI）超過200，為世界之最。目前正值今年山火季頂峰，超過5657處野火襲擊了加州。空氣質量在過去的兩周內有明顯下降，散房（SRO）居民成為最可能受到影響的社區之一。

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）表示，華埠目前居住著約1萬5000戶居民，平均居住面積約為80平方呎，且沒有獨立的廚房和浴室，有500個家庭和孩子還居住在Estrol旅館，他們的生活環境備受挑戰。「這些空氣淨化器到來的正是時機。」楊重賢說，「我們要持續擴大這個項目，讓這些弱勢家庭的生活質量能夠和其他正常家庭一樣。」 捐贈人陳惠明（左一）將空氣淨化器發放給華埠居民。（記者王子涵／攝影）

Brightline環境正義組織執行主任安弘一（Eddie Ahn）表示，空氣淨化器零售價格約為120元，相比於單向濾網的淨化器，它可以做到360度淨化，且占用空間更小，更適合華埠散房住客使用。他感謝陳愛明、陳惠明的慷慨捐贈，以及華協中心的社區工作，挑選出最需要幫助家庭。 華協中心甄選最需要空氣改善的華埠居民。（記者王子涵／攝影）

華埠居民方詠儀表示，她所居住的散房需要與其他租客共用廚房和衛生間，唯一的通風扇還靠近垃圾堆，樓下的餐廳的排風扇噪音巨大，排出的油煙遮住了窗戶。她急切想搬出這樣惡劣的環境，但是卻無法負擔市價的房屋。「為了呼吸到新鮮的空氣，我必須帶孩子到附近的公園。」方詠儀說，「我很感激能夠獲得淨化器。」

陳愛明、陳惠明的媽媽表示，通過私人捐款的方式能夠更快速地幫助到社區中需要幫助的家庭，節省不少申請審批的時間。她十分支持女兒們的想法，為年輕人回饋、反哺社區做出榜樣。