矽谷美華婦女會28日線上講座 細說華工對鮭魚罐頭業貢獻

美華婦女會矽谷 分會宣布，將於8月28日（周日)下午2時舉辦免費中文線上講座，講題為「華工在美西鮭魚罐頭工業的歷史」，當日由喬立（Jim Chiao）與喬成（Philip Chiao）兄弟主講。美華婦女會矽谷分會指出，華工在美西鮭魚罐頭工業的歷史是較少人知道的華人 故事，希望更多人能參加講座，了解在華工在美的貢獻。

當日的講員喬立和喬成是孿生兄弟。喬立是退休 電機工程師，在矽谷工作30多年，也是華人特殊兒童之友（FCSN）的創辦人之一。喬成是退休建築師，目前是南加巴薩迪納市政府建築委員會的委員。

美華婦女會矽谷分指出，從19世紀末到20世紀初，每年都有數以千計的華工從舊金山、西雅圖和波特蘭乘坐三桅大帆船駛往阿拉斯加，到偏遠地區鮭魚罐頭工廠工作。鮭魚罐頭從19世紀末到二次世界大戰之前就是美國西北和阿拉斯加最重要的產品之一。鮭魚罐頭工業也是早期華人多年來取得關鍵作用的少數幾個西海岸產業之一。在1970年代初期，喬立和與喬成兄弟在大學期間，曾於阿拉斯加的罐頭工廠度過了幾個夏天，因此也加深對於那段歷史的研究與興趣。在本次講座中，喬立和喬成兄弟將講述鮭魚罐頭行業的誕生、罐頭工廠的生活，以及華工的興起與消失的歷史。

講座將以中文進行。有興趣参加者可電郵[email protected]，會寄上線上會議ID及密碼。