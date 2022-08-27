矽谷台美產業科技協會年會 9月10日登場 聚焦疫後商機

矽谷台美產業科技協會將舉辦年會，聚焦疫情後新機會。（記者李榮╱攝影）

矽谷 台美產業科技協會（TAITA）宣布，將於9月10日在佛利蒙舉辦第19屆矽谷台美產業科技協會年度大會。當日活動將邀請駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、多位主流人士、僑商與各界領袖人士共同參與。

矽谷台美產業科技協會介紹，當天下午場的主題為「New Business Opportunities in Industrial Automation after COVID」（新冠肺炎疫情之後的工業自動化新商機）。會中邀請的各界菁英參與論壇，包括上市公司創辦人胡立民（Dr. Limin Hu ）、CIMFORCE上博科技創辦人Chris Lu、Saltalk創辦人明方全（Fred Ming）、Botrista的副總裁Amy Chen、 Serve Robotics共同創辦人Ali Kashani、 Wintec執行長David Jeng等。

當天晚上舉行年會晚宴，邀請到台灣大學教授林軒田，主講「Machine Learning for Modern AI」（現代人工智慧 的機器學習） 。林軒田是台灣大學資工系學士、加州 理工大學（California Institute of Technology）資工系碩士與博士。除了擔任台灣大學資資訊工程系教授以外，也是Appier的首席資料科學家。

矽谷台美產業科技協會指出，人工智慧是這幾年最火熱的領域，而林軒田是台灣人工智慧領域最著名的學者之ㄧ，「讓所有參與來賓，團體和工商界前輩可以利用新技術提升公司生產能量，提供年輕人拓展人脈與學習創造商機的機會。」

年會主席張啟偉表示，現在的趨勢就是儘量利用機器取代人工，但是在過程之中也造成許多問題。這次矽谷台美產業科技協會年會中邀請到很多這方面的專家作為講者，提供第一手的觀察與技術，掌握最新的趨勢。

他並表示，下午的講座免費，晚宴則為80元。如果參加晚宴並申請加入成為協會終身會員，則為90元。

矽谷台美產業科技協會介紹， 矽谷台美產業科技協會創立迄今已19年，協會位居美國高科技重心的北加州，是美國聯邦政府認可之非營利機構，並且向來積極參與僑社活動，致力於團結僑商、分享商訊及商機。近年來也配合台灣的政府，加強推廣來自台灣的中小企業間的聯繫，並且提供主流商業資訊、以及新一代青年僑商創業立業的協助。詳情可上網：www.taita.org。