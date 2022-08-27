我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

矽谷台美產業科技協會年會 9月10日登場 聚焦疫後商機

記者李榮／聖他克拉拉市報導
矽谷台美產業科技協會將舉辦年會，聚焦疫情後新機會。（記者李榮╱攝影）
矽谷台美產業科技協會將舉辦年會，聚焦疫情後新機會。（記者李榮╱攝影）

矽谷台美產業科技協會（TAITA）宣布，將於9月10日在佛利蒙舉辦第19屆矽谷台美產業科技協會年度大會。當日活動將邀請駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、多位主流人士、僑商與各界領袖人士共同參與。

矽谷台美產業科技協會介紹，當天下午場的主題為「New Business Opportunities in Industrial Automation after COVID」（新冠肺炎疫情之後的工業自動化新商機）。會中邀請的各界菁英參與論壇，包括上市公司創辦人胡立民（Dr. Limin Hu ）、CIMFORCE上博科技創辦人Chris Lu、Saltalk創辦人明方全（Fred Ming）、Botrista的副總裁Amy Chen、 Serve Robotics共同創辦人Ali Kashani、 Wintec執行長David Jeng等。

當天晚上舉行年會晚宴，邀請到台灣大學教授林軒田，主講「Machine Learning for Modern AI」（現代人工智慧的機器學習） 。林軒田是台灣大學資工系學士、加州理工大學（California Institute of Technology）資工系碩士與博士。除了擔任台灣大學資資訊工程系教授以外，也是Appier的首席資料科學家。

矽谷台美產業科技協會指出，人工智慧是這幾年最火熱的領域，而林軒田是台灣人工智慧領域最著名的學者之ㄧ，「讓所有參與來賓，團體和工商界前輩可以利用新技術提升公司生產能量，提供年輕人拓展人脈與學習創造商機的機會。」

年會主席張啟偉表示，現在的趨勢就是儘量利用機器取代人工，但是在過程之中也造成許多問題。這次矽谷台美產業科技協會年會中邀請到很多這方面的專家作為講者，提供第一手的觀察與技術，掌握最新的趨勢。

他並表示，下午的講座免費，晚宴則為80元。如果參加晚宴並申請加入成為協會終身會員，則為90元。

 矽谷台美產業科技協會介紹， 矽谷台美產業科技協會創立迄今已19年，協會位居美國高科技重心的北加州，是美國聯邦政府認可之非營利機構，並且向來積極參與僑社活動，致力於團結僑商、分享商訊及商機。近年來也配合台灣的政府，加強推廣來自台灣的中小企業間的聯繫，並且提供主流商業資訊、以及新一代青年僑商創業立業的協助。詳情可上網：www.taita.org。

矽谷 人工智慧 加州

上一則

矽谷美華婦女會28日線上講座 細說華工對鮭魚罐頭業貢獻

下一則

少數婦女峰會 鼓勵女性疫後重回職場 逾百菁英及僑領經驗分享

延伸閱讀

高房價的故事 台灣短片矽谷電影節首映

高房價的故事 台灣短片矽谷電影節首映
南灣台灣同鄉會 挺台加入聯合國

南灣台灣同鄉會 挺台加入聯合國
金山經文處長投書主流媒體：中國擴張主義不會止步台灣

金山經文處長投書主流媒體：中國擴張主義不會止步台灣
金山台北經文處長投書主流：中國的擴張主義不會止步於台灣

金山台北經文處長投書主流：中國的擴張主義不會止步於台灣
北加州中文學校聯合會訪世報 盼合作開創新局

北加州中文學校聯合會訪世報 盼合作開創新局

熱門新聞

附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

2022-08-22 18:20
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

2022-08-21 02:15
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17
東灣康柯德被網站HouseFresh評選為美國最幸福城市。（影片截圖）

東灣康柯德擠下佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-08-20 15:08

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」