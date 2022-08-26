我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

少年犯罪增 教委徐安：學校若未負起責任 學生勢必把問題帶到社會

記者李怡／舊金山報導
在公布任婆婆罪案的會議上，警察局長史考特說，逮捕這些年輕嫌疑人，讓他覺得很心痛。（記者李怡／攝影）
在公布任婆婆罪案的會議上，警察局長史考特說，逮捕這些年輕嫌疑人，讓他覺得很心痛。（記者李怡／攝影）

最近針對亞裔傷害的罪案頻發，且在警察局或地檢處公布罪案嫌疑人信息時，讓大家為之震驚的，是嫌疑人的年齡太年輕了。攻擊華裔長者任婆婆的4名嫌犯分別是11歲、13歲、14歲和18歲，以至於警察局長史考特說，逮捕他讓他覺得很心痛；本該在校園裡受教育的年齡，為何變成被指控多項罪名的嫌犯，帶著對教育問題與治安的思考，本報記者採訪舊金山教育委員。

舊金山教育委員徐安稱，治安與教育問題存在著必然的聯繫。她表示，如學校未能負起責任，學生勢必會把問題帶到社會中。她舉例說明，目前在舊金山學區內，3年級的閱讀達標率在52%，有的學校甚至在11%左右，更甚者，有的高中生的閱讀能力只有小學五年級的水平；「這些孩子在畢業後能從事怎樣的工作？」雖然目前舊金山學區高中生的畢業率86%，但是就業準備率僅有57%。

面對目前的教育水平不平均，徐安表示，並不是每個孩子都需要上大學，而是要讓不愛讀書的孩子們也有學習生存技能的機會；比如說學區讓更多的學生家長了解，在不同的高中會有職業技能培訓課（CTE），孩子可以根據自己的興趣愛好，選擇學廚藝、健康、營養師或電工水管工的技能，甚至有通向娛樂、體育、音樂界的課程，這些都是孩子們的選擇。但是學區要做的，就是要把這些信息整理，讓更多的學生和家長了解這些信息。

徐安說，對於孩子的良好教育，避免犯罪，最好是從幼兒園開始，從基礎教育抓起，提升學生們的閱讀能力，且教委會與學監的工作要分明，教委提出建議，校監要制定具體的執行。

根據學區「表現分析」報告，舊金山全學區的缺勤率比疫情前增加一倍多。疫情前一學年至少缺勤18天的學生為12%，2021-2022學年則增加到28%；也就是說學區有四分之一多的學生處於長期缺課的情況。

學業方面，去年僅58%學生閱讀表現佳、71%數學成績表現優良。而且學業成果因族裔而異，比如，只有34%西語裔、9%非裔學生閱讀程度達到年級水平，白人與亞裔的比率則分別為85%與70%。學區中非裔、亞太裔以及來自寄養家庭的學生，有三分之二長期缺課；拉美裔學生也有一半長期缺課，且有明顯上升趨勢。即使在疫情前，上述幾個族裔群體的學生在舊金山乃至全國，都有較高的長期缺課表現。

徐安說，學校未完成的責任，勢必會留給社會，學區內有太多的工作，需要有制度有側重地完成和推進。

學區 教育 舊金山

上一則

「不要搬到德州」 金山出現神祕廣告看板

下一則

舊金山市議員參選人雷千紅受訪 否認欺騙選民

延伸閱讀

准用「木條打屁股」糾正學生行為 密蘇里學區恢復體罰

准用「木條打屁股」糾正學生行為 密蘇里學區恢復體罰
民眾不斷搬離 舊金山學區還要花1億元蓋新學校

民眾不斷搬離 舊金山學區還要花1億元蓋新學校
紐森否決毒品安全注射中心法案 舊金山決續推動

紐森否決毒品安全注射中心法案 舊金山決續推動
除特殊情況 舊金山地檢長謝安宜：不應設置現金保釋

除特殊情況 舊金山地檢長謝安宜：不應設置現金保釋
穆斯林宗教節日列學區假日 金山教委徐安反對

穆斯林宗教節日列學區假日 金山教委徐安反對

熱門新聞

附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

2022-08-22 18:20
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

2022-08-21 02:15
北加灣區台二代Christie申請大學時，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤聯盟的哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學錄取通知，成為當年灣區高中界知名人物。（Christie提供）

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校

2022-08-16 22:24
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣