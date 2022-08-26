少年犯罪增 教委徐安：學校若未負起責任 學生勢必把問題帶到社會

在公布任婆婆罪案的會議上，警察局長史考特說，逮捕這些年輕嫌疑人，讓他覺得很心痛。（記者李怡／攝影）

最近針對亞裔傷害的罪案頻發，且在警察局或地檢處公布罪案嫌疑人信息時，讓大家為之震驚的，是嫌疑人的年齡太年輕了。攻擊華裔長者任婆婆的4名嫌犯分別是11歲、13歲、14歲和18歲，以至於警察局長史考特說，逮捕他讓他覺得很心痛；本該在校園裡受教育 的年齡，為何變成被指控多項罪名的嫌犯，帶著對教育問題與治安的思考，本報記者採訪舊金山 教育委員。

舊金山教育委員徐安稱，治安與教育問題存在著必然的聯繫。她表示，如學校未能負起責任，學生勢必會把問題帶到社會中。她舉例說明，目前在舊金山學區 內，3年級的閱讀達標率在52%，有的學校甚至在11%左右，更甚者，有的高中生的閱讀能力只有小學五年級的水平；「這些孩子在畢業後能從事怎樣的工作？」雖然目前舊金山學區高中生的畢業率86%，但是就業準備率僅有57%。

面對目前的教育水平不平均，徐安表示，並不是每個孩子都需要上大學，而是要讓不愛讀書的孩子們也有學習生存技能的機會；比如說學區讓更多的學生家長了解，在不同的高中會有職業技能培訓課（CTE），孩子可以根據自己的興趣愛好，選擇學廚藝、健康、營養師或電工水管工的技能，甚至有通向娛樂、體育、音樂界的課程，這些都是孩子們的選擇。但是學區要做的，就是要把這些信息整理，讓更多的學生和家長了解這些信息。

徐安說，對於孩子的良好教育，避免犯罪，最好是從幼兒園開始，從基礎教育抓起，提升學生們的閱讀能力，且教委會與學監的工作要分明，教委提出建議，校監要制定具體的執行。

根據學區「表現分析」報告，舊金山全學區的缺勤率比疫情前增加一倍多。疫情前一學年至少缺勤18天的學生為12%，2021-2022學年則增加到28%；也就是說學區有四分之一多的學生處於長期缺課的情況。

學業方面，去年僅58%學生閱讀表現佳、71%數學成績表現優良。而且學業成果因族裔而異，比如，只有34%西語裔、9%非裔學生閱讀程度達到年級水平，白人與亞裔的比率則分別為85%與70%。學區中非裔、亞太裔以及來自寄養家庭的學生，有三分之二長期缺課；拉美裔學生也有一半長期缺課，且有明顯上升趨勢。即使在疫情前，上述幾個族裔群體的學生在舊金山乃至全國，都有較高的長期缺課表現。

徐安說，學校未完成的責任，勢必會留給社會，學區內有太多的工作，需要有制度有側重地完成和推進。