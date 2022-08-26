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舊金山Muni Metro維修 夜間提早2小時關閉

記者李怡／舊金山報導
舊金山交通局長譚姆林(中)表示，目前還不能透露白蘭站的具體開放時間。（記者李怡／攝影）
舊金山交通局長譚姆林(中)表示，目前還不能透露白蘭站的具體開放時間。（記者李怡／攝影）

舊金山交通局25日在卡斯楚街站召開記者會，宣布當天至27日，Muni Metro全線交通進行系統維護，將提早兩小時收工，於每晚9時30關閉，早間運行時間不變，地面公交汽車正常運行，並提醒市民提前做好出行安排。

舊金山交通局局長譚姆林（Jeff Tumlin）表示，上周系統維護工人在West Portal、Forest Hill、Castro和Church站，對列車運行軌道進行深度清潔和檢查隧道和收集數據，以提高列車行駛的安全性。維修工作包括在月台末端安裝新的安全扶手、更新車站崗亭通風系統、電氣室通風系統、更新泵蓋以及消防和生命安全系統，並檢查並確認所有電線都處於良好狀態。

譚木琳表示，市政運營和交通基礎設施對舊金山的經濟活力、環境可持續性和文化多樣性至關重要。2023-2024財年舊金山交通局預算將繼續投資於基礎設施改進，以保持Muni地鐵系統處於良好的運營狀態。他感謝市民在交通局提高Muni地鐵系統的安全性、可靠性和準時性時的耐心和理解。

對於華裔社區關心的中央地鐵華埠白蘭站的開通時間，譚姆林表示，有望在今年底開放，目前地鐵的工程都已全部竣工，但是在等待州府頒發一級安全運營許可。

中央地鐵線承包商Tutor Perini公司於2013年標下該項目的建設，原定於2018年完工。但因合同糾紛導致的工期延誤，目前尚不清楚地鐵何時向公眾開放，但譚姆林稱開放日期可能會在今年晚些時候。他說，因在6月Yerba Buena/Moscone車站的一場火災，導致工期又一次推遲六到八周。

對於白蘭地鐵站總是延遲開放，華埠社區表示很不滿，稱對華埠的經濟帶來負面影響。

譚姆林對此表示，華埠地鐵站就是為華埠社區開放，在地鐵開通前會籌備系列社區活動，讓民眾一起參與慶祝，以讓大家深切體會到交通局為此而準備的服務。

地鐵站 華埠 舊金山

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