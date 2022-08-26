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舊金山市議員參選人雷千紅受訪 否認欺騙選民

編譯組／舊金山25日電
參選舊金山市議員的雷千紅接受電視台專訪，否認欺騙選民。（電視新聞截圖）
參選舊金山市議員的雷千紅接受電視台專訪，否認欺騙選民。（電視新聞截圖）

稱一名猶太裔記者為納粹舊金山市議員華裔參選人雷千紅（Leanna Louie）接受灣區電視台專訪，對被指控欺騙選民提出異議。

因為不滿地方媒體Mission Local記者艾斯克納齊（Joe Eskenazi）報導關於其戶籍和參選資格的問題，雷千紅日前在社群媒體上稱艾斯克納齊為「納粹」（EskeNAZI），受到外界譴責。

雷千紅24日晚上在律師陪同下，在她舊金山日落區的競選辦公室接受KTVU電視台專訪，並提出戶籍遷出遷入時間表及佐證文件。對於有關她是否有欺騙選民的行為，以及她的戶籍可能不在競選地區的指控，雷千紅提出異議。

雷千紅說：「我很確定沒有做錯任何事，相信一切都會沒事，我一定可以被列在選票上。」

因為Mission Local的報導，舊金山市府律師辦公室正在調查雷千紅的參選資格。

雷千紅說：「他（艾斯克納齊）一直對我做不實的報導，他的報導只有一半是真實的。如果他真的是一名記者，他就會給我機會，讓我提出我的立場和證據。」

由於對艾斯克納齊的報導深感憤怒和挫折，雷千紅在社群媒體上發文，把艾斯克納齊的姓氏拼為「EskeNAZI」。

雷千紅表示，她22日和副市府律師和一名調查人員會談兩個半小時，已向艾斯克納齊和被她冒犯的人致歉。她說：「我在臉書的發文是一個錯誤，但是，在我的住處這個問題上，我很清楚我住在哪裡、我在哪裡投票，否則我不會這樣。」

艾斯克納齊在發給KTVU的聲明中說：「很遺憾，雷女士一再自我辯解、發表虛假和煽動性言論。我相信，這些都讓她的道歉變得一文不值。」

雷千紅表示，她會繼續她的競選活動。她說：「繼續競選對我來說很重要，因為我覺得亞裔民眾沒有真正的代表。」

聖瑪麗學院（St. Mary's College）政治學教授庫克（Corey Cook）說：「很不幸，攻擊記者的衝動已經變成我們政治文化的一部分。在法律上是否具有資格成為所在地的候選人，是根據事實來判斷的問題，很容易就可以證明，這將交由市府律師辦公室來確定。」

社群媒體 舊金山 納粹

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