東華醫院日落區診所服務26年 市議員馬兆明頒榮譽證書

第四區市議員馬兆明（後排右五）授予日落區診所榮譽證書，東華醫院行政總裁張建清（後排左四）、執行董事雷頌文（後排右四）、日落區診所主任吳佳咪（前排右一）、醫務副主任吳育成（後排左五）出席。（記者王子涵／攝影）

舊金山 日落區超40%的人口為亞裔群體，其中大多數為單一語言的長者。東華醫院日落區診所自1996年建成後，一直為社區提供可靠的醫療服務，在疫情 的大流行期間，更是成為疫苗接種、病毒篩查的中心；為表達感謝，第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）25日向日落區診所頒發榮譽證書。

馬兆明表示，東華醫院在華埠 和日落區的華裔社區中扮演了極為重要的角色，尤其是在疫情大流行期間，團結了社區，保障每一個人的安全。「華埠作為人口如此稠密的社區，且大多數為長者和低收入家庭，對於新冠病毒是尤其脆弱的；能夠安全度過疫情，東華醫院的貢獻十分重要。」

馬兆明說：「日落區有幸成為舊金山病毒傳播率最低、最安全的社區之一，很大程度上也歸功於東華醫院診所，我要感謝所有醫師的付出。」

東華醫院在8月初被醫療保險及醫療補助服務中心（Centers for Medicare & Medicaid Services）授予四星評級，成為舊金山市第二家被評選該級別的醫院之一。舊金山還沒有獲得最高等級五星的醫院。

東華醫院行政總裁張建清表示，東華醫院總部位於華埠，所有的嘉獎和感謝也都給予這裡；社區診所的付出似乎被遺忘，他們的付出是不容忽視的。「在疫情期間，無論是病毒檢測，還是社區外展，日落區診所的員工們都十分辛苦。最艱難的時候，病人無法出門，所有門診都要在線上進行。」

張建清說：「儘管疫情帶來前所未有的挑戰，但他們始終如一堅守崗位，克盡己任來無服務病人和社區。」

日落區診所主任吳佳咪表示，很高興大家的注意力放到這個小小的診所，日落區診所是東華醫院最有歷史、最有故事的一個診所。「疫情期間大家共同度過了艱難的時期，日落區的老病人也逐漸和我們一起適應遠程醫療，很高興能夠和社區共同進步。」吳佳咪說。

第四區市議員馬兆明（左五）授予日落區診所榮譽證書，東華醫院行政總裁張建清（左一）、執行董事雷頌文（右四）、日落區診所主任吳佳咪（左三）、醫務副主任吳育成（左四）出席。（記者王子涵／攝影）

執行董事雷頌文表示，診所一線工作者的工作值得被認可，「舊金山華人分佈正在擴散，東華醫院也在尋找新診所的機會，確保社區中的所有人都能夠得到我們的醫療。」

日落區診所目前共有八間診室，每日有三位家庭醫生當班，每周工作六天。目前醫院所提供的服務已經遠遠無法滿足需求，診所常常人滿為患。吳佳咪表示，診所一直在鼓勵病人前往德利城的一站式醫療中心，但當地的病人習慣了診所的幫助，堅持要在這裡就醫，所以就地擴建，翻修迫在眉睫。