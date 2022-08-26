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威脅槍擊 VTA巴士司機被迫退休

編譯組／灣區25日電
多次威脅要發動槍擊VTA巴士司機被強迫退休。(VTA官方臉書)
多次威脅要發動槍擊VTA巴士司機被強迫退休。(VTA官方臉書)

聖谷交通局(VTA)巴士司機洛夫斯壯(Douglas Lofstrom)今年6月因疫苗規定而威脅要「開槍」(some shooting)而被警告，2018年則曾因無法搭上員工交通車，同事無意間聽到他說「應拿槍並射殺每個人」。他之後對先前所說言論道歉，並保住工作。在VTA工作23年，面臨刑事指控與可能解雇，洛夫斯壯選擇於本月退休，並將允許保留養老金。

VTA與代表洛夫斯壯的工會組織以及VTA員工對此事持不同態度。洛夫斯壯6月發出威脅言論：「若我今天被解雇，你們將會在新聞上看到我。」「合併運輸工會265分會」會長寇特尼(John Courtney)認為，來自VTA對疫苗接種要求的「不當壓力」(undue pressure)，是洛夫斯壯採取行動原因。

洛夫斯壯做出這項威脅的時間點，剛好是造成十人死亡的VTA輕軌列車停放場大規模槍擊案屆滿一周年不久，這是灣區史上死亡人數最多的槍擊案。

然而，部分VTA員工對工會與VTA並未對洛夫斯壯採取更強硬立場表達不滿。一名在VTA工作27年的資深員工表示，激進員工讓人害怕，若他們擁有槍枝，可能會來傷害大家。

針對6月份威脅性言論的威脅犯罪輕罪指控，64歲的洛夫斯壯不認罪。他被禁止擁有武器。當局搜查他位在聖他克魯茲的家，並未發現槍枝。聽證會訂於8月底與9月舉行，洛夫斯壯已同意遠離VTA機構。目前配戴GPS追蹤器。

文件顯示，洛夫斯壯今年6月發出威脅言論之後，VTA嘗試解雇他。文件內容稱，根據調查，他於2022年6月17日發出威脅言論的行為不當、不負責任且令人震驚。VTA不能容忍暴力威脅，允許他繼續在VTA工作不符合機構利益與使命，也不符合對員工與大眾的責任。

洛夫斯壯決定退休，使得他能保留養老金。他將獲得的金額並未被披露，VTA與官員拒絕提供細節。根據紀律紀錄，洛夫斯壯曾於2018年7月因無法搭上擁擠員工交通車，被兩名未透露姓名的VTA工作人員無意間聽到他說：「我應拿槍射殺所有人。」紀錄顯示，當天稍晚，他向同事道歉，隨後與VTA主管與工會代表會面，也向機構「表達悔意」，並且收到紀律警告。

退休 疫苗 槍擊

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