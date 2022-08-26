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希望服務社捐款5.6萬元 挺烏克蘭戰爭傷殘者

記者陳爍嘉／聖荷西報導
拯救兒童組織接收了2.8萬元善款，用於為烏克蘭兒童提供基本物資。（記者陳爍嘉／攝影）
拯救兒童組織接收了2.8萬元善款，用於為烏克蘭兒童提供基本物資。（記者陳爍嘉／攝影）

為了幫助烏克蘭戰爭中飽受摧殘的殘疾人和受到精神創傷的人，從4月13日至7月1 日，希望服務社（Hope Services）將其位於聖荷西、佛利蒙、沃森維爾（Watsonville）的三家HopeTHRIFT雜貨店每周三和周四銷售額的25%匯集起來，支持烏克蘭戰火中最脆弱的人民。

這個活動的發起人、希望服務社總裁和執行長哈金斯（Chip Huggins）25日在聖荷西表示，在任何武裝衝突中，那些有殘疾和心理疾病的人很脆弱，容易被拋棄或遭到暴力對待。必須採取必要的行動，為這些有需要的人提供盡可能多的支持。

活動共籌集了超過5.6萬元，平分給了拯救兒童（Save the Children）和人道與包容（Humanity and Inclusion）這兩家在烏克蘭提供現場援助的非盈利組織。

拯救兒童組織成立於1919年，一直致力於為難民提供援助，幫助他們獲得教育和高質量的醫療照顧，保護兒童免受傷害。目前，這個組織正在烏克蘭為急需救護的兒童和他們的家庭提供基礎的人道主義援助，包括提供食物和水，衛生用品，精神支持服務和現金援助。希望服務社籌集的這筆資金將被用於給烏克蘭和鄰國兒童提供緊急物資。

人道與包容組織在地雷的排查方面經驗豐富，是1997年諾貝爾和平獎的獲獎者之一。這個組織目前正在烏克蘭為平民提供地雷風險教育，以確保平民知道如何發現、避免和報告身邊存在的爆炸性武器。除此以外，該組織還為戰爭的直接受害者們提供經濟，精神和康復服務。

聖他克拉拉縣議員李洲曉 （Otto Lee）為向哈金斯表達感謝。他說，戰爭會給兒童和家庭造成不可磨滅的精神傷害。希望服務社的這次善舉，不僅是在幫助烏克蘭救助的兒童難民，而且是在為整個烏克蘭提供額外幫助。

李洲曉表示，聖縣對於入侵烏克蘭的行為憤怒和反感，「我們堅定地與烏克蘭人民站在一起。我們都知道，六個多月以來，烏克蘭一直被非法入侵，烏克蘭人民正拼上自己的性命去守護自己的獨立和自由。我們很慶幸拜登總統持續為烏克蘭提供武器援助」。

聖縣議員查維茲 （Cindy Chavez）讚許這個活動。她說，希望服務社以尊重和謹慎的方式幫助社區和烏克蘭的殘疾居民，正在幫助世界變得更好。

希望服務公司的總裁和首席執行官哈金斯在記者會上講話。（記者陳爍嘉／攝影）
希望服務公司的總裁和首席執行官哈金斯在記者會上講話。（記者陳爍嘉／攝影）

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