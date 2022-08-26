家庭鑰匙挹注…聖荷西再獲5160萬元 蓋臨時屋

LifeMoves 前董事會主席史托克維爾(圖左)及CEO Aubrey Merriman(圖右)在記者會上簡述了該項計畫的時程表和計畫。(記者熊移山╱攝影)

聖荷西 市再從加州 政府的「家庭鑰匙」計畫（HomeKey）獲得5160萬元的經費。這個專案將使用南聖荷西市的Branham/Monterey街口的空地，預計開發204個建築單元。這也讓聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)承諾在年底完成1000戶臨時住房單元增加了20%的目標。

本次合作是市府與臨時住房提供商LifeMoves合作的專案，並有房地產開發公司及工程建築團隊一起加入，建造的工法將與傳統建築需要四至六年的工期不同。本案是將建築主體在工廠以模塊化生產，然後再到建築基地上組合並完成最後裝潢。

李卡多感謝州長紐森的支持以及LifeMoves的協助，讓家庭鑰匙計畫能從收購旅館的方式進而成為短時間建造住宅單元。他也對前任LifeMoves 董事會主席史托克維爾(Joe Stockwell) 對市府的遊民 計畫捐贈500萬元表達感謝。

李卡多強調，2020年他提出在公共土地上使用預製的模塊化單元，低成本且快速完工的住宅，不僅解決收容所擁擠及不足的問題，固定的住所也讓更多無家可歸的遊民有重新出發的機會。

史托克維爾表示，位於Branham/Monterey的專案將是加州Homekey計畫第二大的項目，目前規畫為三層樓式公寓建築。每一個建築單元都是擁有自己的獨立空間，包含大門、臥室、浴室和寵物室，另外社區空間則包括共用廚房、洗衣房和辦公空間。