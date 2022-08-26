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家庭鑰匙挹注…聖荷西再獲5160萬元 蓋臨時屋

記者熊移山／聖荷西報導
LifeMoves 前董事會主席史托克維爾(圖左)及CEO Aubrey Merriman(圖右)在記者會上簡述了該項計畫的時程表和計畫。(記者熊移山╱攝影)
LifeMoves 前董事會主席史托克維爾(圖左)及CEO Aubrey Merriman(圖右)在記者會上簡述了該項計畫的時程表和計畫。(記者熊移山╱攝影)

聖荷西市再從加州政府的「家庭鑰匙」計畫（HomeKey）獲得5160萬元的經費。這個專案將使用南聖荷西市的Branham/Monterey街口的空地，預計開發204個建築單元。這也讓聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)承諾在年底完成1000戶臨時住房單元增加了20%的目標。

本次合作是市府與臨時住房提供商LifeMoves合作的專案，並有房地產開發公司及工程建築團隊一起加入，建造的工法將與傳統建築需要四至六年的工期不同。本案是將建築主體在工廠以模塊化生產，然後再到建築基地上組合並完成最後裝潢。

李卡多感謝州長紐森的支持以及LifeMoves的協助，讓家庭鑰匙計畫能從收購旅館的方式進而成為短時間建造住宅單元。他也對前任LifeMoves 董事會主席史托克維爾(Joe Stockwell) 對市府的遊民計畫捐贈500萬元表達感謝。

李卡多強調，2020年他提出在公共土地上使用預製的模塊化單元，低成本且快速完工的住宅，不僅解決收容所擁擠及不足的問題，固定的住所也讓更多無家可歸的遊民有重新出發的機會。

史托克維爾表示，位於Branham/Monterey的專案將是加州Homekey計畫第二大的項目，目前規畫為三層樓式公寓建築。每一個建築單元都是擁有自己的獨立空間，包含大門、臥室、浴室和寵物室，另外社區空間則包括共用廚房、洗衣房和辦公空間。

LifeMoves首席執行官梅利曼（Aubrey Merriman） 表示：LifeMoves成立的宗旨就是要協助政府解決遊民問題，讓無家可歸的人盡快找到一個安全而有尊嚴的地方來稱之為「家」。 在州政府支持的家庭鑰匙計畫已經明顯讓很多人遠離街頭重拾新生活。如果一切順利，這個計畫將在2023年夏季完成。

聖荷西市長李卡多25日召開線上記者會，宣布聖荷西市再從加州政府的「家庭鑰匙」計畫...
聖荷西市長李卡多25日召開線上記者會，宣布聖荷西市再從加州政府的「家庭鑰匙」計畫（HomeKey）獲得 5160 萬元的經費，市長背景則是該計畫的示意圖。(記者熊移山／攝影)

遊民 聖荷西 加州

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