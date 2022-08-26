高房價的故事 台灣短片矽谷電影節首映

「新居」以黑色幽默的方式，探討房子居住的意義，也為疫情之下台灣房市發展做紀錄。（記者李榮／翻攝）

由台灣新銳導演陳思維（Szu-Wei Chen）執導最新短片「A New Apartment（新居）」，將於8月27日在2022矽谷 「Cinequest Film & Creativity Festival」首映。陳思維在電影 「新居」中，描述2020年疫情 之下台灣房市火熱的情況。台灣的房價被愈推愈高，年輕人擔心無法負擔。存錢已久的小資女跟爸媽借錢付了頭期款買下人生第一間小套房，主角搬進社區後發生的連串故事。

Cinequest Film & Creativity Festival是每年在矽谷舉行的獨立電影節，宗旨是在結合電影藝術與矽谷的創新精神，鼓勵創新的內容。

目前旅居紐約的陳思維畢業於台灣藝術大學電影系，並於紐約哥倫比亞大學電影研究所修習編劇導演專業。依據劇情介紹，「新居」是在描述2020年疫情之下的台灣房市火熱的情況，首購族、自住客、投資客紛紛進場購買房產，眾多建案也相繼推出。新居藉由黑色幽默的方式，講述一個有趣的搬新家故事，希望能探討房子居住的意義，以及喚起過去鄰里之間的美好情誼，也為疫情之下的台灣房市做紀錄。

在電影中，存錢已久的「小資女」鈺婷，終於跟爸爸媽媽借錢付了房子的頭期款，買下人生第一間小套房。鈺婷搬進夢寐以求的新家後，是為第一個搬進社區的人，既興奮又緊張地到處在社區探索，還沒遇到新鄰居的她，先跟警衛先生、代銷小姐變成了好朋友。然而，鈺婷卻漸漸發覺到，自己是唯一一個住在這個社區的人。此外，面對每晚從房間樓上傳來的奇怪腳步聲，她忍不住決定上樓一探究竟後發現了一些事情。