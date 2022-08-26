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睽違2年…台灣美食講座 灣區將辦3場

記者李榮／密爾比達報導
睽違兩年多的美食巡迴將恢復舉行。（僑教中心提供）
睽違兩年多的美食巡迴將恢復舉行。（僑教中心提供）

中華民國僑務委員會為協助僑營餐飲業提升經營實力及創業，並配合推動台灣美食國際化、行銷台灣美食品牌形象，讓台灣美食能與國際接軌，多年來都舉辦僑委會台灣美食國際巡迴講座，但活動因疫情影響停辦兩年。隨著生活恢復正常，今年巡迴講座計畫重新啟動，2022年美西地區台灣美食國際巡迴講座訂於8月30日至9月3日由北加州台灣會館、金山灣區媽媽教室、斯郡華人聯誼會分別舉辦共三場美食廚藝巡迴講座。

僑教中心指出，這次請到的講師是台北福華大飯店江南春餐廳主廚劉宜嘉，以及陳俊毓助理講師。兩位老師廚藝精湛專精台灣小吃及中式創意料理，曾榮獲各項美食獎牌，教學經驗豐富，並多次應僑委會邀請赴海外教學，實作經驗相當完備。依照目前的規畫，此次示範的菜餚為中秋佳節系列創意美食，包括煙燻鮭魚、雪花牛肉、台式米糕、割包、生炒鮮蝦鬆、芥末涼拌西芹、無錫排骨等多項料理，菜色豐富精緻，並且別具特色。

僑教中心表示，3場次美食講座及教學示範活動分別為8月30（周二） ，承辦單位為「北加州台灣會館」，地點：北加州台灣會館。報名可洽：510-828-8871或[email protected]。9月2日（周五），由「金山灣區媽媽教室」承辦，地點：狀元樓餐廳報名洽詢：[email protected]。9月3（周六），承辦單位為「斯郡華人聯誼會」，地點：Graceada Park (Modesto)。報名洽詢：[email protected]

美食 加州 北加

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