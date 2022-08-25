聖荷西市議員提議 允非公民投票

聖荷西非公民積極尋求地方投票權。(Getty Images)

聖荷西 正在考慮是否允許非公民在地方選舉投票 。但是，這項具爭議性提案可能面臨法律危險。

這個想法是今年初由聖荷西市議員卡拉斯科(Magdalena Carrasco)、艾瑞納斯(Sylvia Arenas)提出，目的是讓那些在社區擔任關鍵角色、但卻無法參與民主進程並選擇他們所在地區代表的居民，有機會發聲。此舉可能涉及非公民，例如無證移民與綠卡持有人，或是有權在美國學習或工作的合法非公民。

美國目前有十多個城市允許非公民在地方選舉投票，大部分在馬里蘭州。但是，在灣區，此一概念一直面臨法律挑戰。

舊金山 選民於2016年通過一項提案，允許非公民包括無證居民與合法居民，若他們有孩子在學區就讀、可以在學校委員會參與選舉投票。但是，兩個保守非營利組織「美國正義基金會」(United States Justice Foundation)、「加州公共政策基金會」(California Public Policy Foundation)針對此提案提出訴訟、指控其違憲。

舊金山高等法院法官烏爾默(Richard B. Ulmer, Jr.)今年7月29日引用加州法律的一部分內容指出：「年滿 18 歲且居住在加州的美國公民可以投票。」舊金山市曾稱「可以投票」(may vote)並不具有限制性。但是，烏爾默拒絕這個說法。類似的訴訟也在屋崙發生，非營利組織控告市府。

聖荷西市律師佛瑞曼(Nora Frimann)認為，舊金山市可能會提出上訴。

有關非公民投票合法性的不確定，促使聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)有意在此議題按下暫停鍵。他認為，在未來一年半時間裡，會有加個法院對此進行評估。在未知此舉是否合法之前，就花費許多時間討論相關議題，可能並非最佳運用時間方法。

不過，儘管在聖荷西市議會近期會議上，有關此議題並未做出任何決定，但卡拉斯科期望持續推動非公民可在地方選舉投票。她認為，由當地司法管轄區決定並創造一個環境，讓那些做出貢獻、參與以及有意參與者有機會安全合法進行。提案在會議獲得絕大部分居民支持，其中許多人來自移民社區。