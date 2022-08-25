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矽谷公司被批開發「種族主義」軟體

編譯組／綜合24日電
矽谷科技公司被批開發「種族主義軟體」。 圖為Sanas公司執行長薩里姆。（電視新聞截圖）
矽谷科技公司被批開發「種族主義軟體」。 圖為Sanas公司執行長薩里姆。（電視新聞截圖）

一家矽谷創業公司因其被批評者稱爲 「種族主義軟體」而引發爭議。

巴洛阿圖的Sanas公司使用人工智能來對人們在撥打技術服務熱線時可能聽到的口音進行改變或消除，「並且使對話從我們的說話方式轉向我們所說的內容」，執行長薩里姆（Marty  Sarim）說。

這家公司已經籌集了超過3000萬元的風投資金，其目標正如它所說的那樣，是使撥打呼叫中心的運作變得更加容易和順暢。

由此而來的反擊卻是迅速而殘酷的：批評者稱該軟體是種族主義者，說它消除了豐富的口音和文化，而采用了更 「聽起來像白人」的語氣。公司執行長強烈否認這一指控。

Markkula道德中心的首席執行官海德（Don Heider）說：「我們的聲音都應該是一樣的，世界應該是一個沒有口音的世界，我們都應該說英語。不僅如此，我們都應該說中西部英語。這種做法沒有抵制偏見，而是再次肯定了偏見。意思基本上就是，每個人都應該以某種特定的方式說話；而不是教導大家，如果有人有口音也沒關系」。

薩里姆說，他自己曾在呼叫中心工作，也創建了呼叫中心，這種說法不合事實。

「某些文章說我們試圖讓人們說話聽起來像白人」，他說。「好吧，我不是白人，我的共同創始人也不是白人，我們公司87%的人都不是白人，我們不是在開發一個白人程序。這個軟體，這種能力，可以在許多國家、許多文化中起這個作用」。

薩里姆說，他們的目的是幫助呼叫中心的工作人員保住他們的工作，並幫助企業更快地做更多的生意。

「我不想用這個電話來教我的文化、我的發音，以及我對事情怎樣反應。這筆業務必須被完成，這個電話必須越短越好，別人還在排隊等著呢。他們是從純粹的商業角度來看待的」，聖荷西州立大學網絡安全教授巴納法（Ahmed Banafa）說。

薩里姆說：「我們是爲接聽人員建立這一軟體的，爲他們的心理健康，爲他們能有一個均等的操作環境，爲他們能做他們的工作，並以正確的方式做他們的工作，並讓對話從我們如何說話，轉向我們說了些什麽。

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