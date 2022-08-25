矽谷公司被批開發「種族主義」軟體

矽谷科技公司被批開發「種族主義軟體」。 圖為Sanas公司執行長薩里姆。（電視新聞截圖）

一家矽谷創業公司因其被批評者稱爲 「種族主義 軟體」而引發爭議。

巴洛阿圖的Sanas公司使用人工智能 來對人們在撥打技術服務熱線時可能聽到的口音進行改變或消除，「並且使對話從我們的說話方式轉向我們所說的內容」，執行長薩里姆（Marty Sarim）說。

這家公司已經籌集了超過3000萬元的風投資 金，其目標正如它所說的那樣，是使撥打呼叫中心的運作變得更加容易和順暢。

由此而來的反擊卻是迅速而殘酷的：批評者稱該軟體是種族主義者，說它消除了豐富的口音和文化，而采用了更 「聽起來像白人」的語氣。公司執行長強烈否認這一指控。

Markkula道德中心的首席執行官海德（Don Heider）說：「我們的聲音都應該是一樣的，世界應該是一個沒有口音的世界，我們都應該說英語。不僅如此，我們都應該說中西部英語。這種做法沒有抵制偏見，而是再次肯定了偏見。意思基本上就是，每個人都應該以某種特定的方式說話；而不是教導大家，如果有人有口音也沒關系」。

薩里姆說，他自己曾在呼叫中心工作，也創建了呼叫中心，這種說法不合事實。

「某些文章說我們試圖讓人們說話聽起來像白人」，他說。「好吧，我不是白人，我的共同創始人也不是白人，我們公司87%的人都不是白人，我們不是在開發一個白人程序。這個軟體，這種能力，可以在許多國家、許多文化中起這個作用」。

薩里姆說，他們的目的是幫助呼叫中心的工作人員保住他們的工作，並幫助企業更快地做更多的生意。

「我不想用這個電話來教我的文化、我的發音，以及我對事情怎樣反應。這筆業務必須被完成，這個電話必須越短越好，別人還在排隊等著呢。他們是從純粹的商業角度來看待的」，聖荷西州立大學網絡安全教授巴納法（Ahmed Banafa）說。

薩里姆說：「我們是爲接聽人員建立這一軟體的，爲他們的心理健康，爲他們能有一個均等的操作環境，爲他們能做他們的工作，並以正確的方式做他們的工作，並讓對話從我們如何說話，轉向我們說了些什麽。