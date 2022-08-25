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工作超載 聖他克拉拉縣公立醫院快崩潰

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖他克拉拉谷醫療中心被指醫院資源減少，醫護人員精疲力竭，影響對病患的正常護理。（取自醫院官網）
聖他克拉拉谷醫療中心被指醫院資源減少，醫護人員精疲力竭，影響對病患的正常護理。（取自醫院官網）

聖他克拉拉縣公立醫院，聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）初級保健醫生表示，他們的工作量從五年前開始增加。醫院資源減少，醫護人員精疲力竭，這不僅使醫生長期處於崩潰狀態，還嚴重影響到了醫生對病患的正常護理。

聖他克拉拉谷醫療中心醫院是聖縣運營的三所公立醫院之一，為社區最脆弱的低收入居民提供服務。許多患者沒有醫療保險或其他醫療選擇。

聖他克拉拉縣醫院系統的醫護人員對持續的工人短缺、過時的設備和沈默的領導人發出抗議。他們表示，長達數年的人員不足問題因新冠疫情而變得更糟，導致聖他克拉拉縣公立醫院的緊急服務平均等待時間長達8到14小時，數百名患者只能排長隊等候，普通的非侵入性醫療篩查需要等待數月時間才能進行，許多醫護人員不得不面對兩三倍的工作量。

去年夏天，醫療中心的約75名初級保健醫生在一封信中要求聖縣減少醫院患者人數，以提高護理質量。這份信聲稱，該醫院的初級保健醫生每天需要負責11名患者的健康護理，但在舊金山和聖馬刁等鄰近縣的醫院，初級保健醫生正常輪班時僅需照料9名患者。該醫院每位初級保健醫生約要跟踪服務1800名患者，遠超過附近其他縣醫生不超過1350名服務患者的分配標準，所以聖谷醫療中心的患者平均每年見到初級保健醫生的機會不超過兩次。但許多患有復雜疾病（包括糖尿病）的居民每年至少需要就診三次。

聖他克拉拉谷醫療中心醫院的初級保健醫生希望縣和醫院官員採取行動，縮減他們的工作量，將標準改為：每人每天負責9名患者，並將分配的患者人數減少到1350名。他們要求縣領導傾聽、支持和尊重他們的奉獻。但目前縣和醫院官員還沒有為此做出改變。

一位在這家醫院工作超過 15 年的初級保健醫生說：「我真的很喜歡照顧病人，但這種工作量讓我質疑我是否想繼續在這里工作」。另一名醫生表示，醫院承諾將提供支持以適應增加的工作量，但救濟從未到來。

醫院病患Lisa C. 在Yelp上表示，醫院的預約電話很難撥通，她等待了長達50分鐘的時間才撥通。而且放射科部門的服務要排2個月隊才能排得上。總體而言效率比較低，需要患者有耐心去等待。不過撥通後工作人員確實會很細心地照顧患者。她希望醫院管理部門能提供更好更高效的服務。

聖他克拉拉谷醫療中心醫院和診所首席執行官洛倫茲（Paul E. Lorenz）表示，醫院正在通過與醫生工會的合同談判來處理這個問題。

聖他克拉拉縣衛生部發言人肯德爾（Maury Kendall）並沒有正面回應記者對縣醫院醫護人員不足問題的提問。他表示：「為患者提供的護理質量是縣衛生系統的首要任務，為此我們將繼續與我們的醫生和工作人員合作。 我們希望能與醫生們達成協議，讓醫院恢復正常運行」。

記者對肯德爾發起追問，希望能了解協議的具體內容，但縣衛生部拒絕回答。

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