胡佛學者團訪台 拜會朱立倫

史丹福胡佛訪問團回訪國民黨主席朱立倫（前排右四）。（取自朱立倫臉書）

史丹福大學 胡佛研究院「台灣在印太地區計畫」（Taiwan in the Indo-Pacific, TIPR）學者團訪問，台北時間8月24日訪問國民黨 ，由國民黨主席朱立倫等人接待。朱立倫指出，6月訪美時就拜會過史丹福胡佛研究院，當時就約好多位學者訪問台灣，而此次終於成行。他也向胡佛訪問團學者指出，國民黨提出強調加強國防（Defense）與對話（Dialogue）的「2D戰略」，相信能夠穩定區域和平，國民黨能貫徹「親美、友日、和陸」的方針，對全民負責、讓區域近鄰安心。

胡佛訪問團成員包括美國前戰略司令部司令埃利斯將軍 (Admiral James O. Ellis Jr.) 、資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、傑出訪問學人博明（Matt Pottinger）、資深研究員麥克弗爾（Michael McFaul）、「台灣在印太地區」執行人祈凱立（Kharis Templeman）等「台灣在印太地區」學者團。會中雙方互相交流關於區域安全、經貿議題、台美關係等議題的觀點。

朱立倫向訪問團提到，國民黨作為一個負責任的政黨，會全力支持國家安全與國防發展，更希望透過對話交流，降低衝突。因此，國民黨採取兼顧「國防」和「對話」的「2D戰略」，貫徹「親美、友日、和陸」的方針，這是國民黨在區域間扮演穩定力量的重要策略，也是對全民負責、讓區域近鄰安心的作為展現。

談到兩岸關係，朱立倫則強調，在對岸的數十萬台灣同胞過去幾年因為兩岸關係緊張，尤其新冠肺炎疫情 的阻隔，很少有人關心、接觸，但這些同胞也需要幫助。很可惜，目前的政府「卻什麼都沒做」，似乎就這樣遺忘了民眾的權益。因此，即使遭逢時機點的兩難，國民黨仍然為了國家安全、為台灣民眾權益義無反顧，透過具體行動找到務實解方，透過對話來緩和衝突。

朱立倫說，在與學者團交流之中，他特別向大家介紹會議廳正中間的國父孫中山畫像，「這位先生，就是我們的國父孫中山先生」。國民黨建立100多年到現在，始終傳承與實踐孫中山先生的民主共和理念，「這是我們最重要的精神與資產，也是台灣今天自由、繁榮的基礎。國民黨一定會繼續努力，用穩健的策略，堅定地守護區域和平！」

朱立倫亦向胡佛訪問團指出，與對岸的溝通協商或許難度相對高，但國民黨絕對願意努力去做，為台灣爭取更多解決的空間，畢竟無論是國防改革、或已成為重大國安議題的能源問題等，都需要解決的時間。在戰略上，國民黨支持整體防衛構想與不對稱作戰的能力，維持自我的國防實力，同時並支持台灣兵役制度與後備制度的改革。