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金山猴痘疫情放緩 衛生官員：謹慎樂觀

編譯組／舊金山24日電

早期數據顯示，經過兩個月的快速傳播，舊金山猴痘疫情似乎已開始放緩。

舊金山衛生局公布的數據顯示，當地猴痘疫情最高峰出現在7月24日這一周，當周新增143例病例自此每周逐漸減少，從87例、54例，到上周不到五例。

由於過去兩周的數據僅是初步數據，舊金山衛生官員不願肯定表示疫情正在消退。儘管如此，舊金山病例減少趨勢，與英國、加拿大部分地區、紐約市是一致的。根據舊金山紀事報（Chronicle）的猴痘病例追蹤數據，加州的猴痘病例也正在逐漸減少。

舊金山衛生局局長菲利普（Susan Philip）說：「最近呈現的數據讓人充滿希望，絕對比過去每周看到病例增加一倍好得多。」

儘管官員和專家對猴痘疫情仍保持謹慎的態度，但他們指出，許多高染疫風險者已接種了疫苗，部分醫療院所也報告，現在需要住院的猴痘病人也已減少。

值得注意的是，一些最有可能感染猴痘的人似乎正在改變行為，以避免感染和傳播病毒。猴痘很少致命，但會導致患者出現痛苦的病變。

菲利普強調，她希望能看到連續三到四周的病例減少趨勢。到目前為止，只有一周有病例減少的完整數據，另外兩周只有初步數據。

她說：「有時候，我們以為曲線正在下降，但接著又回升，我們在新冠疫情中看過這種情況。這正是我們保持『謹慎樂觀』態度的另一個原因，因為在做出明確的判斷之前，我們必須先密切觀察。」

過去幾周，從廢水中檢測到的猴痘病毒DNA濃度一直保持穩定，與病例增加速度趨緩一致。史丹福大學土木與環境工程學教授波姆（Alexandria Boehm）表示，在疫情初期，舊金山東南部地區的猴痘病毒DNA濃度明顯上升，到8月初開始趨於平穩。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，截至目前，猴痘主要透過男男性行為傳播，尤其是有多個性伴侶的人，而且少有這個群體之外的人被傳染。因此，一旦這個最高風險的群體被感染和接種疫苗的人數增加，病毒可攻擊的對象就大大減少。他認為，人們一旦感染過猴痘，即使不是終身，也將獲得持久的免疫力。

陳子平說：「猴痘病人最多的時候大約是在兩周前，上周變少，本周可能是我這幾周以來看到最少的一周。我對病例減少並不感到驚訝，但我不認為這是疫情的結束。」

猴痘 舊金山 疫情

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