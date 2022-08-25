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穆斯林宗教節日列學區假日 金山教委徐安反對

記者李怡／舊金山報導
舊金山聯合學區教委徐安反對將宗教節日列為學區假日。（記者李怡╱攝影）
舊金山聯合學區教委徐安反對將宗教節日列為學區假日。（記者李怡╱攝影）

舊金山市聯合學區（SFUSD）教育委員會最近投票通過，要將穆斯林宗教節日作為學區假期的決定，惹來爭議。華裔教育委員徐安（Ann Hsu）在九名教委中投下唯一的反對票。24日，徐安向本報回應稱，教委會做出關於假日設立的決定應先考慮到法律、學區金融預算與大部分家長的習慣和觀念，而不應該主觀化。

教委員會於8月上旬投票通過，從2023-2024學年開始將把穆斯林宗教節日「開齋節」（Eid Al Fitr）和「宰牲節」（Eid Al Adha）列為校區假期的決定後，近日收到了律師斯科特（Paul Scott）發函警告，指稱該決定違法，要求教委會在本月底前撤回決定，否則將告上法庭。

徐安表示，穆斯林社區跟教委會與校監要求了一年之久，請求將穆斯林的宗教節日作為舊金山校區的節假日。多數教委在不忍心拒絕的情況下，紛紛投票同意，從2023-2024學年開始會把穆斯林宗教節日「開齋節」和「宰牲節」列為校區假期。

徐安指出，教委會這一表決過程是極其不負責任的，既缺乏數據參考的標準，又缺乏表決的程序，只是出於主觀的判斷。

徐安說道，學區從主觀出發，認為穆斯林社區從「九一一」事件之後一直備受歧視，學區教委想要通過這一方式讓穆斯林社區覺得被支持。

但徐安認為，支持一個社區不一定要通過假日來認可，有太多種方式可以表達和呈現。目前這一決定把教委會又推上了風口浪尖，且有被法律制裁的風險。她表示，教委會將在月底之前開會商議，並做出最後的決定。

律師斯科特在發給教委會主席林謙悅的信中指出，教委會的穆斯林假期決定，違反了「布朗法案」（Brown Act）。他還說，這項決定也違反了憲法第一修正案的相關規定，即禁止政府偏向某一個宗教而忽略其他宗教。其他各種宗教如印度教、猶太教、佛教等都有各自的宗教節日。

斯科特列舉人口調查數據稱，舊金山市人口中信奉印度教的有5%、猶太教有3%、佛教有2%，而穆斯林僅為1%。斯科特認為，占有更大人口比例的宗教沒有得到宗教假期，而穆斯林得到了，顯然是「過分偏向某一個宗教而忽略其他宗教」。

另一位律師弗里斯（Robert De Vries）也已致函教委會，表達同樣立場，聲稱如教委會不撤回該決策，或將面臨兩起訴訟。

有華裔家長表示，很擔心如果穆斯林宗教假期開了先例，可能其他宗教如印度教、猶太教、佛教等信徒都會申請宗教假期。

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