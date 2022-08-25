稱猶太裔記者「納粹」 金山市議員參選人雷千紅挨轟後道歉

市議員參選人雷千紅稱報導其戶籍問題的記者為「納粹」，遭到舊金山政治領導人譴責。（電視新聞截圖）

參選舊金山 市議員的雷千紅（Leanna Louie）日前在社群媒體 上稱一名猶太 裔記者為納粹，受到當地政治領導人譴責。

在地方媒體Mission Local編輯和專欄作家艾斯克納齊（Joe Eskenazi）報導關於雷千紅戶籍和參選資格問題後，參選舊金山第四選區市議員的雷千紅，23日在Instagram和臉書上發文，兩次把Mission Local的編輯和專欄作家艾斯克納齊（Joe Eskenazi）的姓氏改為「EskeNAZI」。

在艾斯克納齊的報導刊出後，舊金山選務處已要求市府律師辦公室調查雷千紅是符合參選第四選區議員的資格。

市府律師辦公室的調查已經為雷千紅的參選帶來不確定性，她23日在社群媒體上的發文，為她的競選活動再添一項挑戰。

雷千紅在文中寫道：「接受一位能真正和我對話的記者的採訪真是太好了，不像打電話給我、但在報導中完全沒有提到我任何回答的EskeNAZI。EskeNAZI完全只寫出他想寫的事，而且還打電話給密西根『氣象地下組織』（Weather Underground）、他在柏克萊和其他地方的朋友，來印證他的觀點。」

雷千紅事後先刪除貼文中艾斯克納齊姓氏大寫的「NAZI」，後來乾脆刪除整篇貼文，並發表道歉聲明。

目前不清楚雷千紅為何提到幾十年活躍的暴力激進團體「氣象地下組織」。前舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）曾是這個左翼組織的成員，他們因為參加1981年裝甲車搶劫案被監禁，這起搶案造成兩名警察和一名保安人員死亡。

艾斯克納齊23日晚上說：「從小學學校教授非猶太裔學生什麼是『猶太人大屠殺』（Holocaust）開始，我就習慣了這種事。我認為，雷女士應該向密西根州著名的無黨派選務處主任湯瑪斯（Chris Thomas）和由前總統歐巴馬任命的聯邦選舉委員會委員里維爾（Ann Ravel）致歉。」

湯瑪斯是前密西根州選務處主任，里維爾是前聯邦選舉委員會委員，目前是柏克萊加大法學院教授，兩人都在艾斯克納齊對雷千紅的報導中發表了看法。

也是猶太裔的舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）說：「在舊金山做出這些言論是沒有立足之地的。我從政已有25年，我看過一些不適當的言行，但這件事太超過了。」

市議員潘正義（Dean Preston）稱雷千紅的推文「非常令人厭惡」。市議員梅義加（Myrna Melgar）推文說：「已經很醜陋的第四選區選舉變得更糟了，這種言論在我們的政治圈中沒有立足之地。」

雷千紅24日上午針對此事在Instagram和臉書上發出道歉文說：「我以一種非常不顧他人感受、不適當、一反常態的方式，對艾斯克納齊先生的報導表達我的挫折感，以很差勁的方式呈現他的姓氏，我在此真誠地向艾斯克納齊先生及其家人和猶太裔社區道歉。」

然而，雷千紅24日又在其道歉貼文下發表評論，指艾斯克納齊反亞裔，在沒有要求證據的情況下，對她做出半真實的報導。

艾斯克納齊表示，雷千紅不斷做出自我辯解、虛假和煽動性言論，他認為，她這些言論讓她做出的道歉變得一文不值。