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除特殊情況 舊金山地檢長謝安宜：不應設置現金保釋

記者王子涵／舊金山報導
謝安宜對現金保釋的表態，被認為與博徹思相似。（記者王子涵／攝影）
謝安宜對現金保釋的表態，被認為與博徹思相似。（記者王子涵／攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）24日對現金保釋（Cash Bail）以及審前拘留政策做出最新聲明，規定對重罪犯和慣犯可審前拘留。檢察官在除特殊情況下，不應要求法官設置現金保釋。

根據舊金山財務及稅收辦公室金融正義項目的研究表明，現金保釋制度掠奪低收入社區數百萬元，尤其是有色人種社區，並且沒有促進社區的安全。謝安宜說：「我們首要的任務是保護受害者，確保公共安全。我們不會迴避追究罪犯的責任，但我們也不會讓不公正現象進一步延續下去。」

現金保釋制度已成為司法改革的焦點之一。加州法律允許法官設置保釋金，目的是確保被告能夠準時出庭，然而卻造成很多富人在被捕後快速被放出，而成百上千無法支付高額保釋金的人則被關押在監獄中，等待審理。

加州最高法院在2021年通過削減現金保釋制度，裁定法官在設置保釋金前需要考慮被告的支付能力。

2020年1月，這項制度被舊金山前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）廢除。當時他表示，將依據罪犯對公共安全的風險評估進行決策。

舊金山警察工會主席曾批評稱，博徹思此舉令刑事司法倒退，舊金山人會為此付出巨大的代價。

謝安宜24日對現金保釋的表態，被指與博徹思相似。她曾表示，現金保釋制度是充滿「歧視性的」，需要被廢除，並承諾在尋求拘留時會考慮周到，確保不會剝奪任何人的人身自由。

謝安宜擴大了對重罪犯、慣犯審前拘留的標準。在聲明中，她舉例出了七種適用於審前拘留的情況：對他人實施暴力、對他人性侵犯、威脅他人造成巨大身體傷害、對受害者或公共安全有不合理的風險、多次犯罪對公共安全構成威脅、多次不遵守限制較低的替代方案以及多次不按要求出庭。

目前審理舊金山藝術委員趙維新遇襲案的檢察官，已提交了無保釋金審前拘留的動議，並獲得法官的批准。

舊金山 博徹思 加州

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