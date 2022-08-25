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塞拉山「坐屍案」逆轉 兒子故意留下遺體

編譯組／綜合24日電
北加州卡拉維拉斯縣「坐屍」案情大逆轉，警方認為屍體是死者兒子放置的。圖為發現「坐屍」民宅附近的卡曼切水庫。（Getty Images）
北加州卡拉維拉斯縣「坐屍」案情大逆轉，警方認為屍體是死者兒子放置的。圖為發現「坐屍」民宅附近的卡曼切水庫。（Getty Images）

媒體上周報導了一起令人毛骨悚然的事件，警方在北加州卡拉維拉斯縣（Calaveras County）瓦勒斯鎮（Wallace）一棟民宅中的沙發上，發現了一具相信已坐在該處多年的乾屍。卡拉維拉斯縣警方發言人表示，發現屍體的房子顯然已經有三年多沒有人進入。

然而，這起事件本周出現大逆轉。警方在經過進一步調查後發現，這具屍體應該是死者的兒子留在該處的，案中還可能涉及騙領退休金的情節。

根據調查報告，整起事件一開始是阿馬多縣（Amador County）警方要求卡拉維拉斯縣警方告訴一名居民，他的父親在阿馬多縣傑克森（Jackson）一家商店內暈倒後死亡。然而，這名在傑克森死亡的男子、63歲的佛利爾（Randall Freer），事實上是卡拉維拉斯縣「坐屍」的兒子，顯然佛利爾生前一直在領取寄給他父親的退休金。

卡拉維拉斯縣法醫拉吉歐（Kevin Raggio）表示，佛利爾的父親是瓦達•柯林頓•佛利爾（Vada Clinton Freer），如果還在世，今年已91歲，他的死因還未確定，但應該沒有犯罪成分。

拉吉歐表示，警方調查後發現，老佛利爾從2016年開始沒有簽過支票，但他的銀行帳戶仍然有人使用，顯然他的兒子小佛利爾每個月都領取父親近3000元的社會保險金和其他退休金。

佛利爾父子兩人的住址都登記在瓦勒斯鎮，他們的房子靠近卡曼切水庫（Camanche Reservoir），離馬路約300碼。小佛利爾也與士德頓（Stockton）一個地址有所關聯。

卡拉維拉斯縣正在調查老佛利爾支票被盜用的狀況。在住在聖安地列斯（San Andreas）一名侄兒的要求下，老佛利爾的遺體已被火化。

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