拜登宣布減免學貸1萬元 加州人喊不夠

拜登總統宣布減免1萬元學債計畫，許多加州人認為太少。（Getty Images）

拜登 總統終於決定兌現競選承諾，免除部分聯邦學生貸款 債務，並將暫免還款期限延長至年底。這項決定肯定會讓許多人欣喜不已，但這種經過政治算計的妥協也肯定會讓許多人不悅，尤其在平均學貸高於全國水平的加州 ，許多人認為減免還不夠。

拜登政府24日宣布，年收入不超過12萬5000元的個人，或年收入不超過25萬元的家庭可獲減免1萬元額度的聯邦學貸，領取佩爾助學金（Pell Grant）的低收入家庭學生可獲減免2萬元額度的聯邦學貸；如果貸款人的欠款低於可減免額度，只有剩餘的欠款可以獲得減免。此外，暫免償還學貸和利息的期限也將「最後一次」延長到12月31日。

拜登24日說：「我知道，這項計畫的內容不可能讓所有人滿意，有些人認為減得太少。但我相信，我的計畫是負責任且公平的，它把利益集中在中產階級和工薪家庭，幫助現有和未來的貸款人，並可修復一個有嚴重問題的系統。」

由於美國聯邦學貸每人平均貸款額度超過3萬7000元，對許多人來說，拜登這項計畫只能消除他們一小部分債務。

非牟利機構「學債危機中心」（Student Debt Crisis Center）創辦人、畢業於洛杉磯加大的阿布拉姆斯（Natalia Abrams）說：「學貸貸款人平均欠債3萬元，但是欠5萬元、10萬元的大有人在。我們聽到許多人說，這項減免對他們的欠款沒有什麼幫助。」

阿布拉姆斯表示，還不清楚通貨膨脹對這項計畫會造成什麼影響，但她說：「減免1萬元貸款，並不像寫一張1萬元支票給貸款人那麼簡單。我們必須為還未準備好還款的貸款人考慮到，萬一經濟突然衰退怎麼辦。」她指的是讓數百萬美國人突然負擔不起償還學貸的潛在危險。

在聯邦宣布計畫之前，美國未償還的學貸總金額超過1兆6000億元，貸款人大部分是25歲到34歲的美國年輕人。根據教育數據計畫（Education Data Initiative）的數據，加州人的聯邦學貸欠款額高於美國平均，382萬3700名貸款人平均每人欠款3萬7084元，在美國50州中排名第13。

阿布拉姆斯指出，前總統川普主政時通過讓富人受益的1兆5000億元減稅措施，幾乎與未償還的學貸金額相同，說明政府更願意幫助企業和富人。

她說：「與其提供好處給有錢人，我們更應該幫助學貸貸款人、中產階級和工薪階級，這將比為有錢人減稅更能刺激經濟。」