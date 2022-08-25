民眾不斷搬離 舊金山學區還要花1億元蓋新學校

米慎灣小學設計圖。（截自舊金山聯合學區網站）

舊金山 公校註冊學生人數仍續降低，但教育 委員會仍積極推動總金額高達9500萬元的米慎灣學校 (Mission Bay School) 興建工程。建校計畫是發展整個工業區的一部分，專家討論這項計畫已討論了20年以上。根據目前進展情況，新的米慎灣小學將於三年之後興建完工，開始對外招生。

一般預料，舊金山教育委員會將會投票通過，接受舊金山加大免費轉移給學區 的2.5畝建校用地。舊金山選民已於2016年投票通過建校基金。此外所有建校工程環境衝擊報告均已完成。舊金山加大土地權轉移之後，建校工程即可馬上展開。

舊金山市府計畫於2030年前興建8000個住屋單位。米慎灣小學即是因應這項社區發展計畫成立的。然而目前這項社區建設案發展進度緩慢，截至去年為止，才完成4600個住屋單位。根據舊金山學區，目前已有500名學齡學生住在米慎灣。

舊金山市議員麥德誠 (Matt Dorsey) 表示，當考慮興建學校時，不應該只考量未來兩、三年間學生人數。應當有長遠計畫，考慮未來20年、甚至未來30年的發展。根據專家預測，舊金山未來人口應該會大幅成長。

然而舊金山學區過去幾年內至少流失3000名學生，主因之一是受到新冠疫情影響，疫情期間，舊金山學區長期關閉學校，相對而言，鄰近各縣有些公校與私校早已提前於2020年秋季重啟。

許多家長表示，離開舊金山學區主因是教育委員會的紛爭以及政策分歧。此外由於疫情期間工作流失與遠距工作關係，根據美國郵政局地址變動資訊，2020年共有5萬3000名舊金山居民遷離市區。

雖然學區官員沒有公布今年秋季舊金山公校註冊學生人數；然而過去幾年由於學生大量流失，造成學區收入嚴重損失，因為每名公校學生可帶給學區1萬元以上基金。

教育委員會代表指出，他們預測未來年間學生註冊人數將會大增，因此目前並沒有關閉學校計畫。