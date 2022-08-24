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舊金山應急管理局推App 救心臟病突發者

記者李怡 / 舊金山報導
民眾可在手機應用商店下載該軟件，全程免費。 （記者李怡／翻攝）
民眾可在手機應用商店下載該軟件，全程免費。 （記者李怡／翻攝）

舊金山應急管理局和市政府官員23日宣布推出手機應用程式PulsePoint，提高社區對醫療緊急情況的應對。程式使用者如發生心臟驟停，應用程式會自動向附近受過心肺復甦術培訓的人員發出警報，爭取在最短的時間內搶救生命。

舊金山應急管理部執行主任卡羅爾（Mary Ellen Carroll）說，當有居民心臟驟停時，需要緊急救援，以增加生存機率。PulsePoint應用程式為911調度員提供了一個額外的救援機會，可以通知附近的人做出響應，快速執行救生心肺復甦術，直到救護車抵達。

舊金山的911調度中心已正式將PulsePoint應用程式的使用，與911電腦輔助調度（CAD）系統結合在一起。當911調度員收到並識別與心臟驟停（SCA）相關的呼叫時，使用者應用系統上的訊息將自動觸發PulsePoint應用程式推送通知。

幫助經歷心臟驟停的人，時間是最重要的。PulsePoint應用程式是為了節省時間而研發，舊金山消防局局長尼科爾森（Jeanine Nicholson）說，希望任何願意並且能夠對心臟驟停的人進行心肺復甦術的人，都可以下載PulsePoint應用程式，透過這種方式，旁觀者和緊急醫療急救人員可以共同努力拯救生命。

過去三個月，緊急醫療服務機構（EMSA）工作人員從PulsePoint應用程式收到了三個需要心肺復甦術的警報。 EMSA工作人員在五分鐘內親自使用救援系統做出反應，拯救心臟病患者。

截至2022年7月，每月有1027名註冊活躍用戶。PulsePoint應用程式可在Google Play、iPhone App Store下載。了解更多訊息，請查詢應急管理局關於該應用程式的公告影片（網址：https://youtu.be/Afhr6nDs9U4）。

當心臟驟停時，應用程序PulsePoint可向附近的受訓人員發出警報。 （記者李...
當心臟驟停時，應用程序PulsePoint可向附近的受訓人員發出警報。 （記者李怡/翻攝）

舊金山 心臟病 手機

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