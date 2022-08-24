灣區乾旱缺水 興建新住房掀質疑 專家：須加強節約用水

專家認為，節水家電、高效率裝置與可耐乾旱園藝，在新住房開發計畫越來越普遍的情況下，將成為關鍵解決方案。(Getty Images)

康曲科士達縣議員去年簽署在塔薩哈拉谷（Tassajara Valley）占地30英畝土地建造125間新房屋計畫，曾被警告水資源將成為一個問題。東灣市政公用事業部門官員明確表示，考慮到持續乾旱，他們反對擴大服務，向丹維爾（Danville）以東擬建的獨棟住宅供水，但縣議員仍推進計畫，公用事業部門則立即提出訴訟停止開發計畫。

公用事業發言人波克（Andrea Pook）表示，若有人要求在服務區域以外地點供水，當局通常會反對，理由是了解到，用水不是無限量的。

有關開發計畫的供水爭論，說明灣區 在推動建造更多住房、緩解房屋可負擔能力危機所面臨挑戰，同時，當地供水系統因為氣候暖化與多年乾旱而承受壓力。不過，專家與市政規畫人士認為，未來仍可平衡供水與住房需求，只要持續加強對家庭與企業的節約用水，並促進發展尋找可持續方式增加供水。

自2023年開始，加州 將要求灣區在2031年之前批准建造超過44萬1000個新住房，數量是目前灣區8年住房目標的兩倍。「灣區政府部門協會」（Association of Bay Area Governments）聲明指出，計畫將增長重點放在現有供水基礎設施地區，可緩解供水問題，需建造更多的多戶房屋（multifamily housing），此類住房的戶外地區用水，僅有獨棟房屋的一半。

專家認為，節水家電、高效率裝置與可耐乾旱園藝，在新住房開發計畫越來越普遍的情況下，將成為關鍵解決方案。儘管近幾十年來人口激增，但州和地方政策（例如要求使用低水流量廁所）已協助降低了整個灣區的用水量。例如，在東灣市政公用事業部門服務區域，人口自1970年來增加34%達140萬人，但城市用水量下降42%。

屋崙非營利機構「太平洋研究所」（Pacific Institute）水資源計畫最近一份報告顯示，採用更節水技術可進一步將加州城市地區的水需求降低30-48%。「舊金山灣區計畫與城市研究協會」（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association）報告發現，節水工作可協助灣區於2070年前滿足用水需求，而無需尋找新水源，但為了增加供水，兩份報告皆建議，投資 常用於灌溉與雨水收集的循環水。