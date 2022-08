馬兆明資助 8社區大使巡金山日落區 提供安全護送等服務

身穿亮黃色制服的社區大使將服務於日落區,相較於普通的志願者,他們在處理突發情況時會更加專業。(記者王子涵/攝影)

自疫情 爆發,警力匱乏是灣區各地警局常態;以舊金山 地區為例,舊金山警局的警員缺口約為500人,縣警缺口約為200人,為滿足公共安全的需要,召集熟悉當地情況的社區成員組建巡邏隊,成為解決問題的辦法之一。屋崙華埠 有「藍天使義工巡邏隊」、舊金山華埠有「維和團」(United Peace Collaborative),同樣以華人為主的日落區在23日迎來8名社區大使,他們將協助Taraval分局、日落區公共安全網絡(Sunset Safety Network)等,共同維護該社區安全。

這八名社區大使來自由舊金山公民參與及移民事務辦公室創建的社區大使項目(Community Ambassadors Program,簡稱CAP);這個項目將主要向社區提供六項服務:支持當地商業和組織、安全護送、報告緊急事件、報告危險、健康篩查以及提供外展援助等服務。成員將身著亮黃色反光制服,後背印有社區大使字樣,以及城市印章。項目由市議員馬兆明(Gordon Mar)辦公室資助。

公民參與及移民事務辦公室代理主任惠普爾(Richard Wipple)表示,這個項目起始於6月,已經完成700起安全護送、1000起健康篩查的工作。「任何撥打311電話尋求幫助的,社區大使都會出現。」惠普爾說。

他補充道,超半數的社區大使就居住在日落區,團隊精通五種不同語言,包括粵語、國語、越南語、俄語、西語以及英語。

身穿亮黃色制服的社區大使都來自於當地社區,處理突發情況將更加專業。(記者王子涵/舊金山攝影)

Taraval商會主席周紹鈞(Albert Chow)表示,社區大使受過專業的安全訓練,比普通的治安志願者更能在關鍵時刻發揮作用。

馬兆明(左二)與社區大使一起走訪當地小商業主。(記者王子涵/攝影)

「他們的技能更為全面,懂得如何向警員匯報關鍵信息。」周紹鈞說,「一些成員會隨身攜帶急救包、手電等工具,可以應付如毒品過量等事件,並受過衝突降級的培訓。」

馬兆明(左二)與社區清潔工交談,了解實際困難。(記者王子涵/攝影)

周紹鈞表示,商戶在經歷疫情大流行後,經營十分困難,儘管在慢慢復甦,但仍然在面對財產犯罪等問題。他說:「要尋找到創新的方式,使用我們納銳人的錢,以支持社區,讓他們感到安全。」

老兵事務委員會委員巴尼科爾(Bill Barnickel)表示,針對長者的暴力犯罪讓社區十分擔心,建議社區大使在巡邏時應多關注長者群體。「請像一束閃亮的光照亮這片社區。」巴尼科爾說。

馬兆明四個月前曾建立日落區公共安全網絡,希望以此整合所有公共安全項目,加強各組織間與警方的合作。社區大使項目將加入到此安全網絡內,並由一名全職雇員統一協調。