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毒品注射站法案被否決 南灣反毒聯盟：讓成癮者戒毒才是救命

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖縣議員李洲曉表示，必須確保擁有正確的相關法規規範，管理和幫助注射站員工和吸毒成癮者。(本報檔案照片)
聖縣議員李洲曉表示，必須確保擁有正確的相關法規規範，管理和幫助注射站員工和吸毒成癮者。(本報檔案照片)

州長紐森（Gavin Newsom）否決允許在舊金山、屋崙和洛杉磯設立安全毒品注射站的法案。對此，南灣官員和反毒聯盟紛紛贊成紐森的決定，並表達自己對解決毒品危機方式的觀點和建議。

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）對紐森否決設立毒品注射站的決定表示支持；她說：「我們現在面臨最嚴峻的挑戰之一，是確保創造並提供足夠的機會和治療手段給有需要的人，我認為達成這一目標的最佳方式，是將吸毒成癮者引入戒毒康復中心，這樣的方式能長久有效地拯救生命；我們需要讓吸毒成癮者有渠道與專業的諮詢師溝通，我不支持民眾吸毒或酗酒。」

聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）對毒品注射站的環境和職員培訓有很多憂慮；他認為，確實有必要為有需要的人設立注射站，但注射站的設立存在很多問題。

他指出，設立注射站的這個概念是很好的，但必須確保有正確的相關法規規範，管理和幫助注射站員工和吸毒成癮者。普通民眾不應該看到吸毒人員在注射毒品後躺在公共場所的地上，這是注射站設立前就應該考慮的問題。

李洲曉說，沒有政府會希望看到人們吸毒，設立毒品注射站的提議是為了降低毒品使用者的死亡率，而不是鼓勵他們嘗試或繼續吸食毒品。在過去的幾年裡，因吸食毒品過量而死的人數不斷攀升，這是提議設立毒品注射站的原因。「我們不希望吸毒成癮者孤獨地死在街頭或旅的床上；毒品會影響到人們的大腦，性格，心理健康等，毒品使用者很難能靠自己的意志力克服毒品的影響。我們需要知道誰是毒品上癮者，然後才能向他們介紹戒毒所需的信息，讓他們知道可以透過康復中心等地方戒毒。期望我們最終能幫助吸毒成癮者恢復正常生活。」

毒品 紐森 舊金山

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