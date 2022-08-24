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北灣聖拉菲警員將遊民轉運舊金山 挨轟

記者王子涵／舊金山報導
在卸下男子隨身物品後，聖拉菲警局警員便開車離開。（ABC 7電視新聞截圖）
在卸下男子隨身物品後，聖拉菲警局警員便開車離開。（ABC 7電視新聞截圖）

北灣聖拉菲（San Rafael）警局一名警員日前將一名無家可歸的精神病患者獨自留在舊金山Lake街夾第14大道上。在卸下隨身物品後，該名警員便開車離開。全程被一名社區居民錄製下來。舊金山市府律師辦公室正在調查此事。

根據ABC 7新聞報道，在警員離開後，這名男子便開始在社區內惹事。他先點燃了一些垃圾，隨後開始扔石頭，並在車道上脫衣服。社區居民說：「我們的車就停在附近的車道上。這個人行為相當不正常，把我的兒子嚇得不輕。」

在聖拉菲警局警員離開的35分鐘後，舊金山警察局和消防局成員趕到現場。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）說：「舊金山不是垃圾場，更令人不安的是，其他區域的執法者將無家可歸，且患有精神疾病的人丟在居民區，周圍沒有任何服務和資源，這並不是好的處理方式。」

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）在稍晚表示，遊民、住房和健康護理危機是區域問題，舊金山無法獨自解決，需要州及相鄰縣的合作和幫助，指責市府是無法解決問題的。

聖拉菲警局發言人愛伯利（Scott Eberle）表示，警員不應該把該男子帶到舊金山或其他地區；「我們犯了錯誤。」愛伯利說，「我要向舊金山、當地社區及處理這起事件的應急響應者表達歉意。」

愛伯利表示，這名男子當天下午早些時候在聖拉菲市的Northgate商場威脅一名保安員，隨後被警員帶走。由於這名男子沒有攜帶武器，警員認為無需將他送至當地醫院。這名男子要求警員帶他去舊金山，警局當值主管同意了這一要求。

愛伯利表示，並不清楚警員為什麼會挑選居民區；當地居民猜測，這裡交通方便，距離金門大橋很近。

「這真的很可怕，我們不應該這樣對待一個人，為什麼聖拉菲市不可以解決這個問題？」居民薩赫爾（Michele Sahl）說，「我感到十分失望，尤其是舊金山正努力保護著遊民群體。」

愛伯利回應，這並不能代表聖拉菲警局的作風；這名警官可以採取多種方式，如帶去庇護所或引導他坐公共交通。聖拉菲警局正在與涉事警員和當值主管進行內部處理。

市府律師邱信福表示，舊金山不是一個垃圾場。（本報檔案照片）
市府律師邱信福表示，舊金山不是一個垃圾場。（本報檔案照片）

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