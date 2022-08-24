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毒品注射站法案遭否決 李少敏：不該再有毒品合法化提案

記者李榮／灣區報導
對於毒品注射站提案遭州長否決，反毒的社區領袖大表興奮。（記者李榮／翻攝）
對於毒品注射站提案遭州長否決，反毒的社區領袖大表興奮。（記者李榮／翻攝）

州長紐森否決SB57毒品注射站設立的提案，包括正義與平等組織（OJE）等反毒團體都大感興奮。華人反毒領袖李少敏（Frank Lee）指出，如果SB57成為法律，等於開放開放政府設置無數的鴉片、芬太尼、海洛因和可卡因等硬性毒品的吸食中心，對加州與社區傷害極大，「我們為州長的明智決定鼓掌！這對加州人是快樂的一天，是打擊毒品的偉大勝利！」

SB57法案是由加州參議員威善高提出，包括加州眾議員楊馳馬、舊金山市議員麥德誠、屋崙市長薛麗比等多官員都支持。

李少敏代表多個組織發出聯合聲明指出，包括前加州州長布朗，以及現任加州州長紐森都已經否決毒品注射站的法案。反毒團體除了會繼續關注，也希望該法案的支持者應該停止「頑固和不合理的努力」，不要再繼續推動變相讓毒品合法化的行動。

他們表示，毒品對人的身心健康會造成嚴重的影響，並導致更多犯罪，而加州已經被毒品與犯罪問題困擾許久，「我們感謝州長的明智決定，也感謝所有在這場運動中做出貢獻的人。此外，我們誓言繼續努力，保護所有加州人民免受毒品的危害。」

李少敏表示，根據來自世界各地的證據都指出，毒品注射站實際上導致吸毒過量死亡以及毒品交易、吸毒、搶劫，以及無家可歸者數量的增加，「在感謝我們的支持者、盟友和媒體朋友，尤其是華人社區在這場戰鬥中做出貢獻的同時，我們希望大家繼續保持警惕，堅持不懈地共同打擊毒品。」

加州亞麻醉品官員協會(CNOA) 的立法顧問陸維爾（John Lovell）補充，州長提出成立一個工作組來研究注射中心相關議題，「我們希望成為這個工作組的成員。因為，必須有真實和具體的數據，作為任何進一步評估的基礎。」

毒品 加州 紐森

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